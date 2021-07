Robert Lewandowski ma za sobą udany sezon, w którym pobił legendarny rekord Gerda Muellera, strzelając 41 goli w rozgrywkach Bundesligi. Kapitan polskiej kadry zdobył także trzy bramki na Euro 2020, lecz nie dało to "Biało-Czerwonym" wyjścia z grupy.



Po mistrzostwach Europy "Lewy" ładuje baterie podczas wakacji, na których wypoczywa wraz z rodziną. Do klubu ma wrócić dopiero 26 lipca, by wznowić treningi pod okiem nowego trenera - Juliana Nagelsmanna.

Bayern Monachium. Robert Lewandowski podpisze nowy kontrakt?

Podczas gdy snajper Bayernu cieszy się urlopem, media zastanawiają się, jaka czeka go przyszłość. Angielscy dziennikarze poinformowali ostatnio, że zainteresowany transferem Polaka jest Manchester City, nieskutecznie starający się o pozyskanie Harry'ego Kane'a ( więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ ).

Wiele wskazuje jednak na to, że "Lewy" nie tylko nie opuści Monachium, lecz podpisze nową umowę z Bayernem. Obecny kontrakt Polaka obowiązuje do 30 czerwca 2023 roku.



"Bild" poinformował jednak, że agent Lewandowskiego Pini Zahavi ma w najbliższym czasie podjąć rozmowy z włodarzami mistrza Niemiec w sprawie nowego kontraktu dla Polaka. Nie oznacza to jednak, że w najbliższym czasie nie będziemy słyszeć kolejnych plotek transferowych z "Lewym" w roli głównej.



TB