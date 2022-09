Co z opaską "Lewego" na mundial? Opcja tęczowa, ukraińska lub tradycyjna

Już tylko jeden mecz, towarzyskie spotkanie z Chile, dzieli reprezentację Polski od gry na mundialu w Katarze. Nasi reprezentanci do turnieju przystąpią w niezłych nastrojach, po tym jak udało się uratować utrzymanie w dywizji A Ligi Narodów.

Niedawno w sieci rozgorzała dyskusja, po tym jak Robert Lewandowski otrzymał od Andrija Szewczenki opaskę w barwach Ukrainy. Jak poinformował Piotr Koźmiński ze "Sportowych Faktów" nie ma jednak tematu gry "Lewego" z ową opaską w trakcie meczów. Ta ma zostać użyta w innych okolicznościach.

Robert Lewandowski zagra z tradycyjną opaską na mundialu

Z informacji Koźmińskiego wynika, że Lewandowski zdecyduje się ubrać opaskę proponowaną przez FIFA, a więc organizatora mundialu. Prawdopodobnie będzie to granatowa opaska z napisem "Respect".

To oznacza, że kapitan reprezentacji Polski nie dołączył do grona ośmiu innych kapitanów europejskich reprezentacji, którzy zadeklarowali chęć gry z tęczową opaską na ramieniu. Na to potrzebna jest jednak zgoda FIFA, której na razie nie ma.

Polska grę na mistrzostwach świata rozpocznie 22 listopada od starcia z Meksykiem. 26 listopada Orły zmierzą się z Arabią Saudyjską, a 30 listopada z Argentyną.