Co się stało z Robertem Lewandowskim? Legenda futbolu musiała się tłumaczyć

Oprac.: Tomasz Brożek Robert Lewandowski

Ledwo umilkły echa po gali FIFA The Best, a kolejne kontrowersje w kwestii wyboru najlepszych piłkarzy na świecie wzbudził Gary Neville. Były reprezentant Anglii nie wybrał Roberta Lewandowskiego do swojej jedenastki za 2021 rok, a później tłumaczył się z tej decyzji.

Zdjęcie Gary Neville wybrał jedenastkę roku. Nie było w niej Roberta Lewandowskiego, był Erling Haaland / Jacques Feeney/CSM via ZUMA Wire / Newspix