Co się stało z "Lewym"? Fantastyczna passa Polaka zakończona

Robert Lewandowski zaliczył bodaj najsłabsze spotkanie od przeprowadzki z Niemiec do Hiszpanii. Nie zdobył bramki, nie zaliczył asysty. Obrońcy Celty Vigo ograniczyli swobodę jego poczynań do minimum.

Mimo to "Lewy" z dziewięcioma golami nadal otwiera klasyfikację strzelców. Tuż za nim plasują się Borja Iglesias z Betisu i Joselu z Espanyolu. Obaj mają na koncie po sześć trafień.

Gdyby Polak pokonał golkipera Celty, byłby to jego siódmy z kolei mecz w La Liga, w którym trafia do siatki. Do tej pory z pustym kontem pozostał tylko na inaugurację zmagań w domowym starciu z Rayo Vallecano.

W kolejnych występach RL9 regularnie wcielał się w rolę egzekutora, co za każdym razem przekładało się na komplet punktów dla "Blaugrany".

Tym razem drużyna wygrała mimo słabszej dyspozycji swego lidera, a jego passa z golem na koncie zakończyła się na sześciu potyczkach.

Co ciekawe, do zdobycia 10 bramek w cyklu 2021/22 Lewandowski potrzebował w Bayernie Monachium dziewięciu ligowych kolejek. Czy teraz powtórzy to samo w Hiszpanii?

Kolejka numer 9. już za tydzień - 16 października na Santiago Bernabeu dojdzie do szlagieru: Real Madryt - FC Barcelona

Klasyfikacja strzelców La Liga:

Robert Lewandowski (Barcelona) - 9 goli

Borja Iglesias (Betis) - 6

Joselu (Espanyol) - 6

Vinicius Junior (Real Madryt) - 5

Brais Mendez (Real Sociedad) - 5

Iago Aspas (Celta) - 5

Alvaro Morata (Atletico) - 4

