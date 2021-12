Kto zasłużył na wygraną w wielkim finale plebiscytu As Sportu 2021? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Kto zasłużył na wygraną w wielkim finale plebiscytu As Sportu 2021? Jan-Krzysztof Duda 60% Anita Włodarczyk 40%

Choć początkowo Robert Lewandowski nie miał zbyt wielu dogodnych okazji do zdobycia bramki, to ostatecznie zakończył mecz przeciwko VfB z dwoma trafieniami, dzięki czemu wyrównał rekord Gerda Muellera, notując 42 gole w tym roku kalendarzowym. Mimo to, jak zauważyli dziennikarze, Polak nie cieszył się po żadnym z tych trafień.



Sprawa, która o dziwo wywołała w Niemczech spore zainteresowanie, nie jest do końca jasna. Wielu ekspertów zastanawiało się, co mogło się wydarzyć. Dziennikarze podejrzewali, że za zachowaniem Polaka, który z reguły nie ukrywał radości po zdobytych bramkach, może stać jego niezadowolenie. Z czego?

Zdjęcie VfB Stuttgart - Bayern Monachium / AFP

"Sport Bild" wysnuł teorię, że Lewandowski zwyczajnie nie był zadowolony ze swojej postawy, bo początkowo miał problemy, żeby wypracować sobie dogodne sytuacje do zdobycia bramki. I właśnie stąd miała wynikać jego "powściągliwa" radość.



Jak widać, nie tylko w naszym kraju niemal każdego zachowanie Lewandowskiego rozkładane jest na czynniki pierwsze. Również w Niemczech dziennikarze zwracają uwagę nawet na najdrobniejszy szczegół, którzy może świadczyć np. o niezadowoleniu Polaka.