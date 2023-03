Co się dzieje z Lewandowskim? Największy kryzys strzelecki w karierze

Ponad miesiąc temu, 23 lutego FC Barcelona miała jeszcze szanse na awans do 1/4 finału Ligi Europy. Na początku meczu, przy stanie 0-0 "Duma Katalonii" otrzymała nawet rzut karny, a do piłki w 18. minucie podszedł Robert Lewandowski. Polski napastnik uderzył dość wysoko oraz mocno i choć David de Gea wybrał dobry narożnik, to nie potrafił zatrzymać uderzenia Polaka.