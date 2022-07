Co Robert Lewandowski powiedział trenerowi Barcelony? Przecieki z Ibizy

Dariusz Wołowski Robert Lewandowski

- Mam już wielką ochotę trenować z Tobą - miał powiedzieć Robert Lewandowski do Xaviego Hernandeza podczas ich spotkania w restauracji Lio na Ibizie w minioną środę. Madrycki dziennik "As" potwierdza, że do spotkania naprawdę doszło.

Zdjęcie Robert Lewandowski zagra w Barcelonie? / Piętka Mieszko / AKPA