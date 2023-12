Co dalej z Robertem Lewandowskim? Hiszpanie mówią wprost. "Wielki cel"

Robert Lewandowski liczy na udaną drugą połowę sezonu

"Lewandowski nie przeżywa swojego najlepszego momentu od czasu wylądowania w Barcelonie latem 2022 roku, ale jeśli jest jedna rzecz, której nie można mu odmówić, to jest to jego oddanie klubowi i Xaviemu " - czytamy. Wspomniany żurnalista przywołał przykład kontuzji kostki odniesionej na początku października i forsowaniu powrotu na El Clasico trzy tygodnie później. Ostatecznie "Lewy" pojawił się na boisku, choć nie wniósł wiele. "Jego chęć pomocy drużynie ważyła więcej " - napisał Juanmarti.

Jest optymistycznie nastawiony do wyników swoich i zespołu: wierzy, że w przeciwieństwie do zeszłego sezonu, jego najlepsza forma nadejdzie w drugiej połowie kampanii. Jest to ich wielki cel

Juanmarti zaznaczył, że Lewandowski cały czas współpracuje ze sztabem szkoleniowym, by jak najlepiej dopasować go do zespołu na boisku. Fani podkreślają, że zbyt często wybiega do linii pomocy, by próbować rozgrywać piłkę, co niezbyt dobrze mu wychodzi. Autor artykułu podniósł też temat widocznej złości naszego rodaka.