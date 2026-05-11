Pierwszy raz w swojej historii FC Barcelona zagwarantowała sobie triumf w rozgrywkach La Liga po bezpośrednim starciu z Realem Madryt. Podopiecznym trenera Hansiego Flicka - pogrążonego w żałobie po śmierci ojca - do spełnienia upragnionego celu wystarczał zaledwie remis. Ale ta drużyna nie akceptuje półśrodków, dlatego niesiona dopingiem katalońskich fanów rozbiła pogrążonego w głębokim kryzysie odwiecznego rywala 2:0.

Swoją cegiełkę do wczorajszej wiktorii dołożył Robert Lewandowski. Nie poprawił wprawdzie swojej statystyk (choć oddał jeden groźny strzał, który obronił Thibaut Courtois), ale pojawił się na murawie na ostatnich kilkanaście minut, zmieniając Ferrana Torresa. A po spotkaniu, przerywając na moment wspólne świętowanie z resztą drużyny, 37-latek stanął przed kamerą Eleven Sports, opowiadając o tym, że każdy tytuł niesie ze sobą specyficzny rodzaj samozadowolenia.

- Radość jest na pewno inna. Nie mam już 20 lat. Wydaje mi się, że każde mistrzostwo smakuje inaczej. Zarówno to pierwsze mistrzostwo, które zawsze jest wyjątkowe, ale mistrzostwo w La Liga też jest inne. Wydaje mi się, że kolejne mistrzostwa w Bundeslidze smakowały troszkę inaczej niż w innej lidze. Myślę, że teraz to bardziej duma z tego, że to jest 14. mistrzostwo. I to robi takie wrażenie chyba już na mnie. Mogę być z tego bardzo dumny - przekazał kapitan reprezentacji Polski, który odniósł się także do swojej najbliższej przyszłości w narodowych barwach.

FC Barcelona mistrzem La Liga. Robert Lewandowski ogłasza w sprawie reprezentacji Polski

Robert Lewandowski wprost poinformował, że zamierza pojawić się na najbliższym zgrupowaniu naszej kadry. Także dlatego, by oddać hołd zmarłemu w kwietniu trenerowi Jackowi Magierze.

Jeśli chodzi o to czerwcowe zgrupowanie, to na pewno... pewnie będę na tym zgrupowaniu

I dodał: - Wiadoma jest sytuacja z trenerem Jackiem Magierą. Więc to zgrupowanie może być trochę inne, trochę też oddające hołd trenerowi. Dlatego też z mojej strony było ważne, że będę chciał się pojawić na zgrupowaniu i w tych meczach brać udział. I pożegnać trenera, bo to chyba jest taki odpowiedni moment, w tych meczach, na tym zgrupowaniu.

Jednocześnie z dalszej wypowiedzi Roberta Lewandowskiego wynika, że nie jest to jednoznaczna deklaracja dalszych występów w reprezentacji Polski i udziału w eliminacyjnej batalii w Lidze Narodów i eliminacjach do mistrzostw Europy.

A co dalej? To zobaczymy

