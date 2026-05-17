Co dalej z Lewandowskim? Tam może trafić Polak, w tle ogromne pieniądze

Niedługo po sobotnim, porannym treningu FC Barcelona poprzedzającym mecz z Realem Betis światowe media obiegła lotem błyskawicy informacja o odejściu Roberta Lewandowskiego z FC Barcelona.

Polak sam ogłosił decyzję o rozbracie z "Dumą Katalonii" w mediach społecznościowych, tym samym pieczętując naprawdę ważny i pełen sukcesów rozdział w swojej karierze. Jego umowa z "Barcą" będzie formalnie aktywna jeszcze do 30 czerwca, a potem... dołączy on jako wolny agent do nowego zespołu.

Nie jest jeszcze pewne, w którą stronę ruszy ostatecznie "Lewy", natomiast z całą pewnością nie może on narzekać na brak zainteresowania. Oto kilka kierunków dla 37-latka, które przewijały się w ostatnich tygodniach i miesiącach w rozmaitych spekulacjach.

Lewandowski jak Milik? Włoscy giganci w poszukiwaniu doświadczonej "dziewiątki"

Przez pewien czas sporo mówiło się o tym, że Lewandowski może nie tylko nie zdecydować się na opuszczenie Europy po pożegnaniu "Blaugrany", ale nawet postawić na grę w innej niż Primera Division lidze top 5 "Starego Kontynentu".

Mowa konkretnie o Serie A, gdzie zainteresowanie graczem miało wyrazić dwóch tamtejszych gigantów - AC Milan oraz Juventus. W przypadku "Rossonerich" byłoby to kolejne w ostatnim czasie postawienie na doświadczoną i uznaną gwiazdę - wszak latem 2025 roku na San Siro zameldował się Luka Modrić, który mimo 40 lat na karku wszedł w rolę jednej z kluczowych postaci ACM.

Jeśli zaś mowa o "Starej Damie", to Robert Lewandowski mógłby tam "podmienić" innego reprezentanta Polski, Arkadiusza Milika, który może niebawem rozstać się z Turyńczykami. "Juve" szuka też dla siebie zabezpieczenia w przypadku, gdyby szeregi "Bianconerich" opuścił np. Dusan Vlahović.

Pini Zahavi, agent "RL9", miał aktywnie działać w Italii, ale rozmowy z utytułowanymi ekipami z Serie A jak się zdaje mocno wyhamowały - "Corriere dello Sport" wskazywało jakiś czas temu, że wymagania "Lewego" dotyczące pensji mogą się okazać nie do przeskoczenia dla klubów z Piemontu i Lombardii.

Polski tercet w Porto i na tym się nie skończy? Lewandowski przypisywany do "Smoków"

Prawdopodobnie najbardziej nieoczekiwana opcja, jaka pojawiła się w ostatnim czasie w kontekście obecnej (jeszcze) gwiazdy Barcelony, to ta dotycząca zainteresowania ze strony mistrza Portugalii, FC Porto. Dołączenie do "Smoków" byłoby bez dwóch zdań bowiem nietypowym ruchem dla futbolisty o takim profilu jak Lewandowski.

O sprawie donosiły portugalskie Sport TV i CMTV i jedno można stwierdzić z pewnością - gdyby "Lewy" naprawdę trafił na Estadio do Dragao, to można by było mówić o prawdziwej "biało-czerwonej orkiestrze", bowiem w FCP jest już trójka innych piłkarzy z kraju nad Wisłą: Jan Bednarek, Jakub Kiwior oraz Oskar Pietuszewski.

Problemem jest tu jednak ponownie kwestia pieniędzy. "To dla nas powód do dumy, że jesteśmy łączeni z taką legendą futbolu, jak Robert Lewandowski. Oczywiście, jak można sobie wyobrazić, obciążenie finansowe tej skali jest poza zasięgiem FC Porto" - stwierdził w rozmowie z "A Bola" jakiś czas temu Andre Villas-Boas, prezydent zespołu.

Tym samym wydaje się, że transferowego hitu w Primeira Lidze nie będzie - chyba że "Lewemu" tak zależałoby na grze w Porto, że robiłby to niemalże ze swej perspektywy za półdarmo. Nie ma jednak powodów by myśleć, że taki scenariusz się ziści.

Polskie klimaty za oceanem. Doniesienia o Fire rozgrzewają wyobraźnię

Włochy i Portugalia to praktycznie jedyne europejskie kierunki, o jakich szerzej mówiło się w kontekście potencjalnej przeprowadzki Roberta Lewandowskiego. Przed napastnikiem miały się jednak pojawić propozycje spoza macierzystego kontynentu - w tym z USA.

Tam miała go wziąć na swój celownik jedna z ekip z Major League Soccer, Chicago Fire, która w ubiegłym sezonie po wielu latach powróciła do play-offów amerykańskiej ekstraklasy, a obecnie również zmierza w stronę zakwalifikowania się do tego etapu walki o krajowe mistrzostwo.

"The Men in Red", triumfatorzy MLS z roku 1998, poprzez przejęcie "RL9" zyskaliby nie tylko urodzonego snajpera gwarantującego multum goli, ale i wykonaliby doskonały manewr marketingowy - jak bowiem powszechnie wiadomo "Wietrzne Miasto" i jego okolice zamieszkane jest przez przez wiele osób polskiego pochodzenia, które z pewnością przywitałyby z otwartymi ramionami kapitana "Biało-Czerwonych".

"Mundo Deportivo" niedawno przekazało, że Chicago Fire byłoby w stanie zaproponować napastnikowi ok. 15 mln dolarów za sezon (czyli w przeliczeniu około 13 mln euro), co jest bez dwóch zdań godziwym zarobkiem, natomiast to wciąż poziom, który z łatwością mogą przebić kluby z... Bliskiego Wschodu.

Góry złota w Arabii Saudyjskiej. Lewandowski nigdzie nie zarobi więcej

Ostatnim, ale jakże istotnym potencjalnym kursem, który może obrać Robert Lewandowski, jest przeniesienie się do Arabii Saudyjskiej, a więc miejsca, które od kilku sezonów jest popularną przystanią dla gwiazd europejskiego futbolu, które powoli zbliżają się do domknięcia swych karier.

Tutaj w medialnym przekazie padały dwie nazwy drużyn: Al-Hilal oraz Al Nassr, przy czym jak się zdaje bardziej prawdopodobne byłoby tu dołączenie Polaka do pierwszego z wymienionych zespołów.

Jak dowiedział się dziennikarz Interii, Przemysław Langier, pogłoski o tym, że "Niebieska Fala" mogłaby zapłacić "Lewemu" aż 90 mln euro za sezon są przesadzone, niemniej szejkowie bez dwóch zdań z łatwością przebiją wszystko, co będzie w stanie wyłożyć na stół amerykańskie "The Fire" - i ktokolwiek inny.

"Lewy" na ten moment nie musi spieszyć się z decyzją, ale jedno jest pewne - prędzej czy później zobaczymy go w zupełnie nowym wydaniu, a w jego dotychczasowej, katalońskiej historii zostanie postawiona kropka nad "i".

Robert Lewandowski JOAN MONFORT East News

Robert Lewandowski ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

Robert Lewandowski AFP

Eksperci o decyzji Roberta Lewandowskiego Polsat Sport