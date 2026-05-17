Co dalej z Lewandowskim? Tam może trafić Polak, w tle ogromne pieniądze

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

W kwestii dalszej zawodowej przyszłości Roberta Lewandowskiego na ten moment wiadome jest tylko jedno - że nie będzie ona związana z FC Barcelona. 16 maja Polak ogłosił swój rozbrat z "Blaugraną" i niebawem dołączy do nowego zespołu. Pytaniem pozostaje, która drużyna będzie stanowić dla napastnika swoiste nowe otwarcie w karierze - a opcji jest tu kilka.

Robert Lewandowski w jasnej koszulce FC Barcelona z logo Spotify, unosi zaciśniętą pięść na niebieskim tle.
Robert LewandowskiANDER GILLENEA AFP

Niedługo po sobotnim, porannym treningu FC Barcelona poprzedzającym mecz z Realem Betis światowe media obiegła lotem błyskawicy informacja o odejściu Roberta Lewandowskiego z FC Barcelona.

Polak sam ogłosił decyzję o rozbracie z "Dumą Katalonii" w mediach społecznościowych, tym samym pieczętując naprawdę ważny i pełen sukcesów rozdział w swojej karierze. Jego umowa z "Barcą" będzie formalnie aktywna jeszcze do 30 czerwca, a potem... dołączy on jako wolny agent do nowego zespołu.

Nie jest jeszcze pewne, w którą stronę ruszy ostatecznie "Lewy", natomiast z całą pewnością nie może on narzekać na brak zainteresowania. Oto kilka kierunków dla 37-latka, które przewijały się w ostatnich tygodniach i miesiącach w rozmaitych spekulacjach.

Lewandowski jak Milik? Włoscy giganci w poszukiwaniu doświadczonej "dziewiątki"

Przez pewien czas sporo mówiło się o tym, że Lewandowski może nie tylko nie zdecydować się na opuszczenie Europy po pożegnaniu "Blaugrany", ale nawet postawić na grę w innej niż Primera Division lidze top 5 "Starego Kontynentu".

Mowa konkretnie o Serie A, gdzie zainteresowanie graczem miało wyrazić dwóch tamtejszych gigantów - AC Milan oraz Juventus. W przypadku "Rossonerich" byłoby to kolejne w ostatnim czasie postawienie na doświadczoną i uznaną gwiazdę - wszak latem 2025 roku na San Siro zameldował się Luka Modrić, który mimo 40 lat na karku wszedł w rolę jednej z kluczowych postaci ACM.

Jeśli zaś mowa o "Starej Damie", to Robert Lewandowski mógłby tam "podmienić" innego reprezentanta Polski, Arkadiusza Milika, który może niebawem rozstać się z Turyńczykami. "Juve" szuka też dla siebie zabezpieczenia w przypadku, gdyby szeregi "Bianconerich" opuścił np. Dusan Vlahović.

Pini Zahavi, agent "RL9", miał aktywnie działać w Italii, ale rozmowy z utytułowanymi ekipami z Serie A jak się zdaje mocno wyhamowały - "Corriere dello Sport" wskazywało jakiś czas temu, że wymagania "Lewego" dotyczące pensji mogą się okazać nie do przeskoczenia dla klubów z Piemontu i Lombardii.

Podwójny zwrot akcji w Katowicach. Gol "stadiony świata". O srebrze zadecyduje ostatnia kolejka

Polski tercet w Porto i na tym się nie skończy? Lewandowski przypisywany do "Smoków"

Prawdopodobnie najbardziej nieoczekiwana opcja, jaka pojawiła się w ostatnim czasie w kontekście obecnej (jeszcze) gwiazdy Barcelony, to ta dotycząca zainteresowania ze strony mistrza Portugalii, FC Porto. Dołączenie do "Smoków" byłoby bez dwóch zdań bowiem nietypowym ruchem dla futbolisty o takim profilu jak Lewandowski.

O sprawie donosiły portugalskie Sport TV i CMTV i jedno można stwierdzić z pewnością - gdyby "Lewy" naprawdę trafił na Estadio do Dragao, to można by było mówić o prawdziwej "biało-czerwonej orkiestrze", bowiem w FCP jest już trójka innych piłkarzy z kraju nad Wisłą: Jan Bednarek, Jakub Kiwior oraz Oskar Pietuszewski.

Problemem jest tu jednak ponownie kwestia pieniędzy. "To dla nas powód do dumy, że jesteśmy łączeni z taką legendą futbolu, jak Robert Lewandowski. Oczywiście, jak można sobie wyobrazić, obciążenie finansowe tej skali jest poza zasięgiem FC Porto" - stwierdził w rozmowie z "A Bola" jakiś czas temu Andre Villas-Boas, prezydent zespołu.

Tym samym wydaje się, że transferowego hitu w Primeira Lidze nie będzie - chyba że "Lewemu" tak zależałoby na grze w Porto, że robiłby to niemalże ze swej perspektywy za półdarmo. Nie ma jednak powodów by myśleć, że taki scenariusz się ziści.

Marzenie Lecha spełnione, LM nigdy nie była tak blisko. Kto rywalem Kolejorza?

Polskie klimaty za oceanem. Doniesienia o Fire rozgrzewają wyobraźnię

Włochy i Portugalia to praktycznie jedyne europejskie kierunki, o jakich szerzej mówiło się w kontekście potencjalnej przeprowadzki Roberta Lewandowskiego. Przed napastnikiem miały się jednak pojawić propozycje spoza macierzystego kontynentu - w tym z USA.

Tam miała go wziąć na swój celownik jedna z ekip z Major League Soccer, Chicago Fire, która w ubiegłym sezonie po wielu latach powróciła do play-offów amerykańskiej ekstraklasy, a obecnie również zmierza w stronę zakwalifikowania się do tego etapu walki o krajowe mistrzostwo.

"The Men in Red", triumfatorzy MLS z roku 1998, poprzez przejęcie "RL9" zyskaliby nie tylko urodzonego snajpera gwarantującego multum goli, ale i wykonaliby doskonały manewr marketingowy - jak bowiem powszechnie wiadomo "Wietrzne Miasto" i jego okolice zamieszkane jest przez przez wiele osób polskiego pochodzenia, które z pewnością przywitałyby z otwartymi ramionami kapitana "Biało-Czerwonych".

"Mundo Deportivo" niedawno przekazało, że Chicago Fire byłoby w stanie zaproponować napastnikowi ok. 15 mln dolarów za sezon (czyli w przeliczeniu około 13 mln euro), co jest bez dwóch zdań godziwym zarobkiem, natomiast to wciąż poziom, który z łatwością mogą przebić kluby z... Bliskiego Wschodu.

Góry złota w Arabii Saudyjskiej. Lewandowski nigdzie nie zarobi więcej

Ostatnim, ale jakże istotnym potencjalnym kursem, który może obrać Robert Lewandowski, jest przeniesienie się do Arabii Saudyjskiej, a więc miejsca, które od kilku sezonów jest popularną przystanią dla gwiazd europejskiego futbolu, które powoli zbliżają się do domknięcia swych karier.

Tutaj w medialnym przekazie padały dwie nazwy drużyn: Al-Hilal oraz Al Nassr, przy czym jak się zdaje bardziej prawdopodobne byłoby tu dołączenie Polaka do pierwszego z wymienionych zespołów.

Jak dowiedział się dziennikarz Interii, Przemysław Langier, pogłoski o tym, że "Niebieska Fala" mogłaby zapłacić "Lewemu" aż 90 mln euro za sezon są przesadzone, niemniej szejkowie bez dwóch zdań z łatwością przebiją wszystko, co będzie w stanie wyłożyć na stół amerykańskie "The Fire" - i ktokolwiek inny.

"Lewy" na ten moment nie musi spieszyć się z decyzją, ale jedno jest pewne - prędzej czy później zobaczymy go w zupełnie nowym wydaniu, a w jego dotychczasowej, katalońskiej historii zostanie postawiona kropka nad "i".

Zobacz również:

Robert Lewandowski żegnany na Camp Nou. Polak po sezonie odejdzie z FC Barcelona
Robert Lewandowski

Sceny przed meczem z Realem. Tak Barcelona żegna Roberta Lewandowskiego

Paweł Czechowski
Paweł Czechowski
Piłkarz w koszulce w barwach klubu FC Barcelona unosi rękę do czoła i patrzy przed siebie, otwierając usta jakby dawał wskazówki lub wołał do kogoś podczas meczu, w tle rozmyta publiczność stadionu.
Robert LewandowskiJOAN MONFORTEast News
piłkarz FC Barcelony w granatowo-bordowej koszulce, trzyma ręce na głowie w geście rozczarowania, na tle rozmytego stadionu
Robert LewandowskiZUMA Press Wire/ShutterstockEast News
Piłkarz w stroju FC Barcelona z uniesionym ramieniem wskazuje wyciągniętym palcem kierunek, na dłoni widoczny bandaż. W tle rozmyta publiczność na stadionie.
Robert LewandowskiAFP
Eksperci o decyzji Roberta LewandowskiegoPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja