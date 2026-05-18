Po czterech latach gry w hiszpańskiej lidze Robert Lewandowski już wkrótce oficjalnie przestanie być zawodnikiem FC Barcelona. Z katalońskim klubem Polak sięgnął po wiele sukcesów, w tym m.in. po trzy mistrzostwa kraju, Pucharu Króla i trzy Superpuchary Hiszpanii. 17 maja kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski zaliczył ostatni występ w barwach "Blaugrany" podczas meczu z Realem Betis. Podczas tak ważnego wieczoru "Lewemu" towarzyszyli jego najbliżsi i przyjaciele, a na Camp Nou polały się łzy.

Podczas gdy Robert Lewandowski powoli żegna się w Hiszpanią, dziennikarze i eksperci już głośno dyskutują na temat jego piłkarskiej przyszłości. Jedni sugerują, że 37-latek powinien zostać w Europie, drudzy natomiast wręcz domagają się, aby Polak poszedł w ślady Leo Messiego i Cristiano Ronaldo i rozważył zmianę kontynentu.

Jerzy Dudek o przyszłości Roberta Lewandowskiego. Wskazał kierunek. "Widzę w tym większą korzyść"

Teraz głos na temat sytuacji polskiego napastnika zabrał Jerzy Dudek. Były golkiper reprezentacji Polski, a także dawny zawodnik m.in. Liverpoolu i Realu Madryt przyznał, że na miejscu młodszego kolegi po fachu opuściłby Europę. Wskazał nawet konkretny kierunek, który jego zdaniem Lewandowski powinien obrać.

"Pytanie, co dalej? Czy wybrać drogę obraną przez Lionela Messiego czy Cristiano Ronaldo. Droga Portugalczyka i np. Francuza Karima Benzemy to ogromnie pieniądze, tylko czy "Lewy" ich potrzebuje? Na pewno rozmawiał z Grzegorzem Krychowiakiem, jak wygląda liga w Arabii Saudyjskiej. (...) Druga opcja to USA - może mniejsze pieniądze, ale większy, jak to się mówi, "fame". Być może dla budowania własnej marki wciąż Robert tego potrzebuje. Ja widzę w tym większą korzyść, choć to trudniejsza liga, futbol bardziej fizyczny, dużo młodych zawodników, silnych, wybieganych. MLS wydaje się także lepszą propozycją ze względu na polską reprezentację" - stwierdził Dudek w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Na jaki klub ostatecznie zdecyduje się polski snajper? Na tę informację trzeba będzie jeszcze poczekać.

Robert Lewandowski Joan Mateu Parra East News

Piłka nożna. Lewandowski pożegnał się z Camp Nou Javier Borrego AFP

Robert Lewandowski podczas pożegnania z FC Barcelona Joan Mateu Parra/Associated Press/East News East News

DJB: Ile FC Barcelona zyskała dzięki Robertowi Lewandowskiemu? WIDEO Do jednej bramki POLSAT BOX GO