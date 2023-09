Co dalej z karierą Roberta Lewandowskiego? Padły słowa o Arabii Saudyjskiej

Robert Lewandowski już od dłuższego czasu zaliczany jest do grona najlepszych piłkarzy świata. Polski napastnik, choć nie jest już zawodnikiem młodym, nadal odnosi ogromne sukcesy i jest idolem wielu kibiców z całego globu. Nie tak dawno, bo 21 sierpnia "Lewy" skończył 35 lat i powrócił temat jego "sportowej emerytury". Fani Roberta zastanawiają się bowiem, w jaki sposób zakończy on swoją przygodę z futbolem i czyją ścieżką podąży. Czy podobnie jak Adam Nawałka i Pep Guardiola zostanie on trenerem, pójdzie w ślady Zlatana Ibrahimovicia i z przytupem zakończy karierę, a może jak Cristiano Ronaldo ostatnie lata swojej kariery spędzi występując w Arabii Saudyjskiej, grając już na nieco słabszym poziomie?

Robert Lewandowski zagra w Arabii Saudyjskiej? Polak odpowiada krótko

Do niedawna sam zainteresowany niewiele mówił na temat swoich planów dotyczących zakończenia kariery piłkarskiej. Teraz Robert Lewandowski udzielił jednak wywiadu Eleven Sports i serwisowi Meczyki, a którym zdradził co nieco na temat planów na przyszłość. Jak sam przyznał, ostateczną decyzję na temat dalszej kariery w futbolu 35-latek podejmie jeszcze przed nadchodzącymi mistrzostwami Europy, które odbędą się w 2024 roku. Kapitan polskiej reprezentacji jednoznacznie oznajmił, że nie zamierza pójść w ślady m.in. Zbigniewa Bońka i Adama Nawałki i zostać szkoleniowcem. "Nie wiem, czy bym chciał żyć życiem piłkarza po zakończeniu kariery" - oznajmił.

Mateusz Święcicki rozmawiając z Robertem Lewandowskim o jego przyszłości zwrócił też uwagę na to, że coraz więcej znanych piłkarzy obiera dość nietypowy kierunek i przenosi się do Arabii Saudyjskiej. W ostatnim czasie Saudyjczycy wykazywali mocne zainteresowanie polskim napastnikiem, co nie umknęło uwadze także polskich mediów. Dziennikarz Eleven Sports chciał wiedzieć, na czym stoi obecnie sytuacja Lewandowskiego i celem Arabii Saudyjskiej nadal jest ściągnięcie "Lewego" do Saudi Professional League. Polak odpowiedział na to pytanie krótko.

Wiesz co, nie doprowadzałem do rozmów ~ przyznał.

Choć Lewandowski sam nie przyznał tego wprost, Saudyjczycy nadal mocno starają się o pozyskanie polskiego napastnika. W piątek 1 września David Bernabeu z katalońskiego dziennika "Sport" wyjawił, że do Barcelony wpłynęła oferta jednego z saudyjskiej klubów za Polaka, opiewająca na aż 40 milionów euro . Została ona jednak odrzucona. Niewiele wskazuje na to, że Arabii Saudyjskiej uda się przekonać "Blaugranę" i Lewandowskiego do transferu. 35-latek bowiem bardzo przywiązał się do drużyny i, jak twierdzą hiszpańskie media, nie rozważa odejścia z szeregów "Dumy Katalonii".



Robert Lewandowski zdradza plany na przyszłość. Tym zajmie się po zakończeniu kariery

Kapitan reprezentacji Polski w piłce nożnej przyznał, że coś, za czym z pewnością będzie tęsknił po zakończeniu piłkarskiej kariery to adrenalina, którą dostarczają mu teraz występy na stadionach przed tysiącami kibiców. Dla wielu piłkarzy bowiem to właśnie brak adrenaliny po przejściu na sportową emeryturę sprawia największe problemy.

Zastanawiałem się nad tym. Pewnie będę mógł ci w stanie odpowiedzieć po karierze. (...) Wiem, że po karierze pewne rzeczy miną. Nie będzie ich i pewnie będę za nimi tęsknił. Ale czy sobie z tym poradzę? Mam nadzieję, że tak. Że to nie będzie dla mnie problemem, a wręcz będzie czymś, o czym będę wspominał, o czym będę się mógł wypowiadać. (...) To co będzie po karierze, mam nadzieję będzie na tyle fajne, że nie będę tak bardzo tęsknił za piłką nożną ~ oznajmił.

Kariera sportowca choć ma wiele zalet, ma również wiele wad. Zawodnicy uprawiający daną dyscyplinę uważać muszą m.in. na dietę i treningi. Godziny spędzane na siłowni, zawodach czy w podróży i brak czasu dla bliskich to jednak nie jedyne wyrzeczenie. Aby uniknąć niepotrzebnych kontuzji, jest bowiem wiele rzeczy, których zawodowi sportowcy nie powinni, a wręcz nie mogą robić. Rzeczą, której Robert Lewandowski chciałby poświęcić więcej czasu po zakończeniu kariery piłkarskiej są sporty ekstremalne.

Te sporty ekstremalne. Nie za bardzo, bo zdaje sobie sprawę, że jednak zdrowie jest najważniejsze. I gdzieś chyba gdzieś z tyłu ta lampka będzie się świeciła, będę się starał nie przesadzać, ale to coś, co ciągle jednak z tyłu głowy mam. (...) Teraz mam trening, mecz, piłkę nożną, coś, co jest w tym momencie najważniejsze. I teraz mam tak, że wybieram priorytety. Bo muszę, bo chcę. A później może tych priorytetów nie będę miał tak bardzo zróżnicowanych ~ powiedział.

