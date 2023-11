Robert Lewandowski jeszcze przez jakiś czas pozostanie jedynym środkowym napastnikiem w kadrze seniorskiej Barcelony . Transfer Vitora Roque został już potwierdzony, ale nie wiadomo, czy osiemnastoletni Brazylijczyk będzie mógł dołączyć do zespołu mistrzów Hiszpanii już podczas zimowego okienka. W grę wejdą kwestie tzw. finansowego fair play. W razie niepowodzenia do finalizacji dojdzie latem.

Robert Lewandowski krytykowany. Deco: "Jesteśmy z niego zadowoleni"

Portugalczyk został także zapytany o kwestię przyszłości Lewandowskiego w stolicy Katalonii. Dziennikarze napisali, że chcieli poznać plany zarządu klubu co do niego na 2024 rok. Przypomnieli, że Polak w ostatnich tygodniach jest mocno krytykowany za swoją grę, sugerując ewentualność jego sprzedaży. Nie otrzymali jednak żadnej kontrowersyjnej odpowiedzi, a jedynie dyplomatyczną - trudno spodziewać się, by działacze już w listopadzie wiedzieli, z kim będą chcieli się pożegnać w lipcu i sierpniu. Deco stwierdził, że zaufanie do Lewandowskiego jest nienaruszone.