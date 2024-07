Robert Lewandowski ubogim krewnym Lamine Yamala. Przepaść

To wówczas, wraz z porażką w drugim meczu grupowym z Austrią , przy jednocześnie niekorzystnym z naszego punktu widzenia rezultacie pomiędzy Holandią i Francją, podopieczni Michała Probierza żegnali się z czempionatem Starego Kontynentu . Brutalne zderzenie z rzeczywistością niestety znów okazało się być prawdziwe.

Co by było, gdyby... Znów pozostało nam zanurzyć się w naszym "sporcie narodowym" i zastanawiać się, co mogło zdarzyć się lepszego, gdyby pewne wydarzenia ułożyły się lepiej z punktu widzenia polskiej kadry. Z pewnością można było żałować nieobecności na starcie mistrzostw Roberta Lewandowskiego, który w generalnym sprawdzianie przed imprezą nabawił się kontuzji i rozpoczął walkę z czasem. W efekcie "Biało-Czerwoni" musieli radzić sobie bez kapitana w starciu z Holandią, a przeciwko Austrii napastnik FC Barcelona pojawił się na placu gry dopiero w 60. minucie.