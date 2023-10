Cios w Barcelonę. Robert Lewandowski zostanie bez pomocy

Cios w Barcelonę. Nie będzie dużego transferu

Na współpracy ze skrzydłowym na pewno mógłby skorzystać Robert Lewandowski. Okazuje się jednak, że obecnie bardzo niewiele wskazuje na to, iż do tego mariażu mogłoby dojść. W piątek 20 października, osiem dni po tych plotkach, Brighton and Hove Albion oficjalnie poinformowało o przedłużeniu umowy ze swoją gwiazdą. Nowe porozumienie wygasa dopiero w czerwcu 2027 roku, co sprawia, że teraz to Anglicy są w pozycji siły przy jakichkolwiek negocjacjach.