Ranking opublikowany przez "Sky Sports" został opracowany przez algorytm, który w swoich obliczeniach bierze pod uwagę mnóstwo zebranych danych.



Zostali w nim uwzględnieni piłkarze z pięciu najlepszych lig na Starym Kontynencie: angielskiej Premier League, hiszpańskiej LaLigi, niemieckiej Bundesligi, włoskiej Serie A oraz francuskiej Ligue 1.



Według opublikowanego w środę zestawienia najlepszym piłkarzem sezonu jest jak na razie Karim Benzema z Realu Madryt, który wyprzedza Mohameda Salaha (Liverpool) oraz Erlinga Haalanda (Borussia Dortmund).





Robert Lewandowski 43. piłkarzem w Europie? Zaskakujący ranking

Zaskakujący jest fakt, że Robert Lewandowski zajmuje dopiero... 43. miejsce! A przypomnijmy - Polak rozegrał w tej kampanii 10 meczów, w których strzelił 13 goli i zanotował jedną asystę i jest jednym z kandydatów do zgarnięcia tegorocznej Złotej Piłki, co sam przyznał.



- Patrząc na rok 2020, gdy Złota Piłka została odwołana, od tego czasu drużynowo i indywidualnie osiągnąłem wiele. Pytanie czy można było więcej, poza Euro 2020. Na pewno jestem osobą, która może myśleć o Złotej Piłce. Byłaby to wielka duma, wyróżnienie - przyznał Lewandowski na oficjalnej konferencji prasowej reprezentacji Polski.



Na szczęście ten ranking nie będzie miał żadnego wpływu na wyniki plebiscytu Złotej Piłki. Czy w tym roku ta prestiżowa nagroda trafi do "Lewego"?



Sky Sports Power Ranking - najlepsi piłkarze sezonie 2021/22:

1. Karim Benzema (Real Madryt) 22,881 pkt

2. Mohamed Salah (Liverpool) 20,640 pkt

3. Erling Haaland (Borussia Dortmund) 19,164

4. Kylian Mbappe (PSG) 18,781

5. Edin Dżeko (Inter) 17,323

6. Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) 17,193

7. Achraf Hakimi (PSG) 16,801

8. Teji Savanier (Montpellier) 16,664

9. Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) 16,630

10. Dmitri Payet (Olympique Marsylia) 16,335

...

43. Robert Lewandowski (Bayern Monachium) 13,594

93. Przemysław Frankowski (Lens) 11,721



