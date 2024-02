Cios dla Barcelony? Lewandowski jest już o krok. Kara wisi nad Polakiem

Priorytetem jest Champions League? Oczywiście, że tak, choć na żadnym froncie nie składamy broni. Najpierw chcemy dogonić Gironę, być na drugim miejscu, a potem spojrzeć, ile jest straty do Realu. Natomiast w Champions League chcemy zajść jak najdalej. I my, i Napoli mamy swoje problemy, ale jesteśmy w stanie wyeliminować Włochów. Teraz jest jeszcze czas solidnie i wartościowo potrenować, gramy co tydzień, między pierwszym meczem a rewanżem też będzie trochę przerwy – to okazja do poprawy tego, co nie funkcjonuje

~ stwierdził Robert Lewandowski w rozmowie z "Przeglądem Sportowym"