Cierpienie bez Lewandowskiego. FC Barcelona ustanowiła nowy rekord

Robert Lewandowski miał być receptą FC Barcelona na kłopoty ze skutecznością i jak do tej pory wywiązuje się z tej roli bardzo dobrze. Niestety w tym sezonie Polak dość często musiał pauzować, a to z powodu zawieszenia za czerwoną kartkę, a to przez kontuzję, której nabawił się ostatnio. Kiedy w składzie "Dumy Katalonii" brakuje "Lewego", zespół cierpi, co przełożyło się na ustanowienie wyjątkowego rekordu w historii klubu.