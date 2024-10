Chorwaci naprawdę to napisali. Tak ocenili bandycki atak na "Lewego"

Luka Modrić o arbitrze: zdążyłem się przyzwyczaić

Dominik Livaković na kwadrans przed końcem meczu Polska - Chorwacja podjął wielkie ryzyko. Bramkarz gości wybiegł daleko poza pole karne, chcąc wyekspediować piłkę jak najdalej. Robert Lewandowski nie zamierzał jednak przyglądać się zamiarom golkipera, tylko do końca walczył o piłkę. W efekcie Livaković ostro wszedł w nogę kapitana biało-czerwonych, za co sędzia Alejandro Hernandez Hernandez wyrzucił go z boiska.