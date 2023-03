Portal elnacional.cat opublikował bardzo mocny tekst podważający "nietykalność " Roberta Lewandowskiego w Barcelonie . O ile inne hiszpańskie media cały czas zapewniają, że mimo słabszej ostatnio skuteczności Polak cały czas jest jednym z niepodważalnych liderów Blaugrany i nikt nie zamierza go latem ruszyć z Katalonii, o tyle wspomniany portal postawił zupełnie inną tezę.

Media wypominają Robertowi Lewandowskiemu: "Mijają kolejne dni posuchy”

Wskazuje się, że Robert Lewandowski przeżywa swoje "najgorsze momenty na Camp Nou". Padają tezy, że Lewandowski stracił smykałkę do strzelania goli. A to wszystko z powodu ostatniego kryzysu skuteczności. Wprawdzie dziennikarze tego tytułu nie zapominają, że kapitan reprezentacji Polski miał świetne wejście do katalońskiego klubu, ale zastrzegają że ostatnio "mijają kolejne dni posuchy" w przypadku snajpera Barcy.