Chłodne pożegnanie z Lewandowskim. Media ujawniają powód, miał go dość

Siedem meczów, siedem goli i dwie asysty - oto bilans Roberta Lewandowskiego w sezonie ligowym 2024/25. Przyjście do FC Barcelona Hansiego Flicka sprawiło, że Polak zaczął nawiązywać do swojej najwyższej formy. To miła odmiana, ponieważ przez większość poprzedniego sezonu "Lewy" bardzo rozczarowywał.

W kampanii 2023/24 Lewandowski miewał przebłyski, ale nie potrafił ustabilizować swojej formy i nie strzelał goli zbyt regularnie. W pewnym sensie jego gra była uzależniona od postawy całego zespołu. A że ta pozostawiała wiele do życzenia, to i Polak nie błyszczał formą.

Xavi i Lewandowski nie mieli dobrych relacji. Oto powód

Juan Jimenez z dziennika "As" informuje, że pod koniec tamtego sezonu Xavi Hernandez miał już dość Roberta Lewandowskiego i chciał sprzedać go do innego klubu. Taka postawa Katalończyka miała negatywnie wpłynąć na jego relacje z Polakiem. Ich pożegnanie nie należało więc do najcieplejszych.