Korespondencja z Chicago

Koszulki nawet nie zostały wypakowane z pudeł. Wprost z nich przeniosły się na ulice. Wieszanie ich w odpowiednich miejscach w sklepie nie miało sensu, bo rozeszły się w godzinę, mimo iż przyjemność posiadania takiej z nazwiskiem Robert Lewandowski na plecach kosztowała 220 dolarów. Chicago - zupełnie jak Warszawa na jednej z opraw kibiców Legii - kocha zwycięzców. Ale Lewandowskiego pokochało zanim zagrał tu choćby minutę.

"Lewandowski był bardzo sceptyczny". Znamy kulisy transferu Polaka do Chicago Fire Polsat Sport

Złote czasy dla Polaków

W najbliższym czasie w dwóch wydaniach "Dziennika Związkowego", największej polskiej gazety w Chicago, ukaże się całostronicowa reklama wykupiona przez Fire. Klub proponuje kibicom zakup pakietu biletów na siedem najbliższych spotkań. Wejściówkę na ósme - mecz z Vancouver Whitecaps - dorzuca gratis. To promocja, ale również ciekawie skonstruowane zabezpieczenie. Fire wskazuje konkretnie spotkanie z Vancouver, bo wciąż nie jest przesądzone, czy Robert Lewandowski będzie już wtedy gotowy do gry. Być może to asekuracja po tym, jak pierwszych kilka tysięcy biletów na ten mecz sprzedano reklamując go na stronie internetowej po prostu twarzą Polaka. Ceny na miejsca, z których wszystko widać najlepiej, w ciągu kilku dni skoczyły z 50 dolarów do ponad 400.

Marek Raś spotyka się ze mną w jednej z polskich restauracji na obrzeżach Chicago. - Cześć, chłopaki. Piwko dla was? - dawno nie słyszałem naszego języka w amerykańskich lokalach, ale w Wietrznym Mieście o to nie trudno. Pani z restauracji jest jedną z przedstawicielek liczącej milion osób Polonii. Marek, prezes grającej na czwartym szczeblu amerykańskich rozgrywek Wisłoki Chicago, kolejną.

Marek Raś INTERIA.PL

- Dla Chicago to jest transfer pokroju Messiego - przekonuje mnie. - Lewandowski ściągnie ludzi również na stadiony innych klubów. Może też sprawić, że kolejni znani zawodnicy zaczną patrzeć na MLS inaczej. Skoro przyszedł Lewy, to może pomyślą: my też możemy tutaj przyjść.

Raś zwraca uwagę, że transfer wykroczy poza polonijne granice. Fire ma dużą fanbazę wśród Latynosów, którzy kochają piłkę bardziej od Amerykanów. To właśnie Latynosi od dawna tworzą znaczną część aktywnego środowiska kibicowskiego Fire i prowadzą doping. W amerykańskich miastach to oni, obok imigrantów z Europy, najczęściej wnoszą na trybuny piłkarskie przyzwyczajenia: śpiew, flagi i potrzebę przeżywania meczu inaczej niż kolejnego punktu w rozrywkowym harmonogramie.

Lewandowski może więc połączyć dwie grupy, które z innych powodów czekają na wielką piłkarską postać. Dla Latynosów jest jednym z najlepszych napastników swojej epoki. Dla Polaków - kimś znacznie więcej.

Polonia została trafiona w najczulszy punkt

- Jeśli ktoś jest gwiazdą w Polsce, prędzej czy później trafi do Chicago - przekonuje Łukasz Dudka, redaktor naczelny "Dziennika Związkowego". To największa i najstarsza polska gazeta w Chicago. Siedziba może nie mieści się w nowoczesnym biurowcu - redakcja przypomina te polskie sprzed lat - ale potężny open space zdradza rozmiary tego tytułu. W poczekalni przeglądam jeden z numerów: kilkadziesiąt stron wyłącznie po polsku.

Łukasz Dudka INTERIA.PL

Dudka kontynuuje myśl: - U Polonii kalendarz jest tak wypełniony, że zaczyna brakować weekendów na wszystkie inicjatywy. Przyjeżdżają największe gwiazdy estrady, teatru. Jesteśmy pod tym względem rozpieszczeni. Ale przyjazd Lewandowskiego to jest numer jeden wszystkich ostatnich lat. Nie da się tego z niczym porównać - mówi Dudka. Żaden klub nigdy nie witał też billboardem sportowca przylatującego na negocjacje. To zdjęcie dotarło do Polski, ale mechanizm poznaję dopiero na miejscu. To znajomy Marka Rasia zobaczył billboard z Lewandowskim przy lotnisku, wysłał mu zdjęcie, które następnie powędrowało do polonijnego radia. Reporterka wsiadła do samochodu i ruszyła szukać reklamy. Pojawiały się informacje, że piłkarz jest już w Chicago, że zaraz podpisze umowę, że zostanie pokazany kibicom. Ludzie próbowali ustalić, którym samolotem przyleci. Czekali pod lotniskiem i siedzibą klubu. Zaczęło się szaleństwo.

Chicago nie czekało na oficjalne rozpoczęcie ery Lewandowskiego. Zaczęło ją samodzielnie

Jedna z polskich szkół miała już wykupić sto biletów na mecz. Raś zna osoby, które nigdy wcześniej nie poszły na Fire, ale teraz zamierzają pojawić się na Soldier Field. Dla wielu będzie to pierwsze spotkanie klubu oglądane na żywo - nie dlatego, że nagle zainteresowali się MLS, lecz dlatego, że w pewnym momencie życia po prostu trzeba zobaczyć Lewandowskiego z bliska. Można przypuszczać, że jest to efekt, na który klub liczył podpisując ten kontrakt.

Czy Robert wie, co go tutaj czeka?

Pokątnie słyszę, że Robert Lewandowski nie wie, co go czeka. Polonia w Chicago nie jest wyłącznie zbiorowością ludzi spotykających się od święta na paradzie albo koncercie znanego artysty. To rozbudowana sieć organizacji, parafii, szkół, klubów, fundacji, mediów i lokalnych przedsiębiorców. Każda z tych instytucji będzie miała poczucie, że przyjazd najsłynniejszego polskiego sportowca jest także jej wydarzeniem. Zaproszenia będą pojawić się natychmiast. Na spotkania biznesowe, gale, mecze polonijnych drużyn, jubileusze szkół, akcje charytatywne, wydarzenia religijne i lokalne festyny. Niektóre będą przygotowane z rozmachem. Inne mogą mieć skalę całkowicie nieporównywalną z tym, co Lewandowski znał z Monachium czy Barcelony.

Lewandowski będzie zaskoczony. Pytanie, czy zachwycony.

Łukasz Dudka: - Wszyscy w pewnym sensie oczekują, że Robert będzie uczestniczył w polonijnym życiu.

- On o tym wie?

- Właśnie to jest dobre pytanie. Czy on o tym wie? Czy Anna Lewandowska o tym wie? I na ile to polonijne życie będzie dla nich atrakcyjne?

Dla tych ludzi nie przyjedzie nowy piłkarz Chicago Fire. Przyjedzie "nasz Robert".

Czy powstanie polska trybuna?

- Zastanawiam się, czy to będzie tylko krótkotrwałe wahnięcie. Wszyscy pojadą, zobaczą, odfajkują i powiedzą: OK, widzieliśmy "Lewego". Czy rzeczywiście odtworzy się polonijna grupa kibiców, która będzie regularnie jeździła na Soldier Field, a później na nowy stadion Chicago Fire? - pyta retorycznie Dudka.

Raczej studzi przekonanie, że Polacy permanentnie zapełnią Soldier Field. - Jeżeli średnia frekwencja wzrośnie na stałe o pięć tysięcy, będzie to duży sukces - ocenia. Jego zdaniem efekt Messiego jest niepowtarzalny i nie da się go sklonować. Lewandowski może jednak stać się najważniejszym elementem większego projektu: nowego stadionu, mocniejszej drużyny i zmiany pozycji Fire na sportowej mapie Chicago.

Chicago kocha zwycięzców. Tylko zwycięzców

W Chicago wciąż łatwiej spotkać ludzi, którzy nie rozpoznają twarzy Roberta Lewandowskiego, niż takich, którzy go znają. Tutaj hierarchia została zbudowana przez dziesięciolecia. Bears, Cubs i Bulls są elementami tożsamości miasta. Ważne miejsca zajmują Blackhawks oraz White Sox. Fire próbuje przebić się do świadomości ludzi, którzy mają już swoje drużyny, rytuały i rodzinne tradycje.

- Chicago kocha swoje zespoły, ale wtedy, kiedy wygrywają - podkreśla Dudka. - Tak naprawdę to nie jest miasto, które kocha sport.

Przywołuje przykład hokejowych Blackhawks. W okresie sukcesów dostanie się na ich spotkania było wielkim wydarzeniem. Gdy drużyna przestała walczyć o najwyższe cele, zainteresowanie spadło. Podobna zależność może dotyczyć Fire: Lewandowski da klubowi ogromny impuls, ale jeśli zespół będzie przegrywał i ugrzęźnie w dole tabeli, samą obecnością nie utrzyma przez lata pełnego stadionu. To też może być dla Polaka zaskakujące, zwłaszcza po latach wypełniania stadionów Borussii, Bayernu i Barcelony.

- Robert powinien tu strzelać gole, ale to typ piłkarza, którego trzeba odpowiednio obsłużyć - mówi Dudka. - Jeżeli przeciwnicy w MLS nie będą najwyższej jakości, Robert może błyszczeć nawet przy mniejszej liczbie okazji. Ale musi dostać wsparcie. Mam nadzieję, że to nie jest ostatni transfer Chicago Fire.

Miasto już go przyjęło

Jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem nowego rozdziału Lewandowski pojawiał się w przestrzeni miasta. W centrum wywieszano polską flagę i barwy Chicago Fire. Inne chicagowskie kluby witały go za pośrednictwem swoich kanałów. To nie zdarzyło się nigdy wcześniej w historii. W porównaniu do tego, co tu się dzieje od kilku dni, można powiedzieć, że nawet transfer Bastiana Schweinsteigera przeszedł bez echa. - Myślę, że ich kariery można porównać - mówi Carlos, rzecznik prasowy Fire. Dyplomatycznie, wszak Niemiec wciąż pracuje w strukturach klubu, natomiast skala rozbudzenia wyobraźni przez Lewandowskiego to jest inny świat.

Pierwsze tygodnie będą pełne billboardów, kolejek po koszulki i gwałtownie rosnących cen biletów. Prawdziwe znaczenie transferu poznamy jednak później. Kiedy minie efekt nowości. Kiedy Lewandowski nie będzie już gościem, lecz mieszkańcem. Kiedy Fire rozegra słabszy mecz, a w środku tygodnia trzeba będzie ponownie pojechać na Soldier Field. Wtedy okaże się, czy Polonia tylko godnie przywitała Roberta Lewandowskiego, czy rzeczywiście razem z nim pokochała Chicago Fire.

Robert Lewandowski Urbanandsport AFP





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