Chicago Fire zawiodło. Znamy za to prawdziwą rolę Roberta Lewandowskiego

Korespondencja z Chicago

Spędzając cały dzień w centrum treningowym Chicago Fire, można było odnieść wrażenie, że klub nie bardzo rozumie skalę przeprowadzonego transferu. Mowa jest o globalnej inwestycji, która ma przyciągnąć kibiców i sponsorów, a ogrywa się ją kompletnie lokalnie. Przed konferencją wykonano kilka standardowych zdjęć. Lewandowski pojawił się z koszulką, usiadł przed dziennikarzami i odpowiadał na pytania. Nie przygotowano specjalnej oprawy ani wydarzenia dla kibiców. Nie było momentu, który mógłby stać się symbolem największego transferu w historii klubu. Można się spodziewać, że prezentacja na Soldier Field przyciągnęłaby tłumy, a media pokazywały ją na całym świecie.

Bardzo słabo wyglądała także aktywność Chicago Fire w mediach społecznościowych. Przy sprowadzeniu piłkarza tej klasy oficjalne kanały powinny publikować materiały niemal bez przerwy: kulisy przylotu, pierwsze spotkania, materiały z szatni, nagrania z miasta, reakcje kibiców i rozbudowaną prezentację koszulki. Tymczasem social media klubu długo sprawiały wrażenie, jakby zupełnie spały.

To szczególnie zaskakujące, bo transfer Lewandowskiego daje Chicago możliwość dotarcia do milionów odbiorców, którzy wcześniej nie interesowali się Fire. Takie zainteresowanie trwa jednak najmocniej właśnie w pierwszych godzinach i dniach. To moment, którego nie można odzyskać później. Kontrast był więc ogromny. Berhalter mówił o jednym z najlepszych napastników w historii, człowieku mającym zmienić kulturę organizacji i wynieść zespół na szczyt. Sam klub zaprezentował go jednak w sposób zachowawczy, przeciętny i pozbawiony rozmachu.

Można było odnieść wrażenie, że Chicago Fire dokonało transferu na światowym poziomie, ale nie wiedziało jeszcze, jak transfer na światowym poziomie właściwie pokazać.

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Berhalter popadł w zachwyt

Słowa nowego trenera Lewandowskiego warto po prostu przytoczyć w całości.

- Robert zdobył w swojej karierze ponad 700 bramek dla klubów i reprezentacji. Jest trzecim najlepszym strzelcem w historii Ligi Mistrzów. Więcej goli w tych rozgrywkach zdobyli wyłącznie Cristiano Ronaldo i Lionel Messi. Zdobywał mistrzostwa, wygrywał najważniejsze trofea i przez wiele lat utrzymywał się na absolutnie najwyższym poziomie światowego futbolu.

- To gigantyczny transfer dla naszego klubu. Jesteśmy niezwykle podekscytowani, że Robert do nas dołączył. Mamy już dobry zespół, ale wierzymy, że Robert może być tym elementem, który pomoże nam wejść na sam szczyt. Może pomóc nam wygrywać trofea i zmienić kulturę całej organizacji.

- Nie da się osiągnąć tego wszystkiego i przez tak długi czas grać na najwyższym poziomie bez wyjątkowego profesjonalizmu. Robert wie, jak przygotowywać się do treningów, jak przygotowywać się do meczów, jak dbać o swoje ciało i jak funkcjonować pod największą presją. Chcemy, żeby nasi zawodnicy mogli się od niego uczyć.

- Jego znaczenie nie będzie ograniczało się do strzelania goli. Oczywiście liczymy na jego bramki, ale równie ważne będzie to, co wniesie każdego dnia do szatni i na boisko treningowe. Jego standardy, mentalność zwycięzcy i doświadczenie mogą podnieść poziom całego zespołu.

Lewandowski i Cuypers razem

Najważniejsze pytanie sportowe dotyczyło pogodzenia Lewandowskiego z Hugo Cuypersem. Belg przed mundialową przerwą należał do najskuteczniejszych piłkarzy MLS, jednak Berhalter nie zamierza wybierać pomiędzy napastnikami.

- Gra dwoma napastnikami nie jest obecnie rozwiązaniem spotykanym bardzo często, ale dużo nad tym pracowaliśmy. Analizowaliśmy ich ustawienie w pobliżu pola karnego, możliwe kombinacje między nimi oraz to, jak obecność dwóch napastników może oddziaływać na linię obrony przeciwnika.

- Mamy bardzo dobre dane. Już wcześniej byliśmy zespołem, który potrafił tworzyć sytuacje i rozmontowywać defensywy rywali. Nie widzimy powodu, dla którego nie miałoby to funkcjonować z Robertem i Hugo występującymi razem.

- Uważamy, że mogą stworzyć bardzo mocny duet. Obaj potrafią zdobywać bramki, ale mogą też pomagać sobie nawzajem. Ich ruch, obecność w polu karnym i sposób absorbowania obrońców powinny dawać nam nowe możliwości.

Ma pomóc Fire wejść na szczyt

Lewandowski nie trafia do drużyny znajdującej się w rozsypce. Chicago przed przerwą mundialową zajmowało wysoką pozycję w Konferencji Wschodniej, a Cuypers należał do najlepszych strzelców rozgrywek. Polak ma być zawodnikiem, który pozwoli zespołowi wykonać kolejny krok.

- Nie sprowadzamy Roberta po to, żeby ratował słaby zespół. Uważamy, że mamy dobrą drużynę, która już potrafi rywalizować na wysokim poziomie. Chcemy jednak być najlepsi. Robert może pomóc nam zamienić dobry zespół w drużynę zdolną zdobyć mistrzostwo.

- Rozmawialiśmy z nim o jego roli i o tym, jak może pomóc nam wygrywać. Chcemy być klubem światowej klasy. Chicago jest światowej klasy miastem i zasługuje na światowej klasy zawodników. Robert bez wątpienia jest takim piłkarzem.

Okazja do debiutu już w nocy z czwartku na piątek polskiego czasu. Robert Lewandowski znajdzie się w kadrze Fire na mecz z Vancouver Whitecaps i można się spodziewać, że swoje minuty dostanie.

Robert Lewandowski Przemysław Langier INTERIA.PL





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