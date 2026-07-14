Chicago Fire podpadło Polakom. I to w dzień przybycia "Lewego". Mocne słowa

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

We wtorek 14 lipca Robert Lewandowski po raz pierwszy trenował ze swoją nową drużyną - Chicago Fire. Co więcej, tuż po sesji został oficjalnie zaprezentowany w ośrodku klubowym, gdzie miał okazję powiedzieć kilka słów. Niemniej jednak popularni "Strażacy" zdaniem wielu zawiedli. Chodzi o przedstawienie oraz ogłoszenie transferu "Lewego". Podobne głosy pojawiły się również w Polsce.

Gromy w nowy klub "Lewego". Oburzenie to mało powiedziane. Tym są poruszeni
Robert LewandowskiJOSEP LAGOAFP

Już jakiś czas temu po długim oczekiwaniu Robert Lewandowski w końcu podjął decyzję ws. przyszłości i po rozstaniu z FC Barcelona dołączył do Chicago Fire. Ogłoszenie tego transferu spotkało się ze sporym poruszeniem, a także było szeroko komentowane na niemal całym świecie.

Mimo to Polak przebywał dalej na wakacjach. W końcu w klubie pojawił się we wtorek, gdzie odbył się pierwszy trening z jego udziałem w nowych barwach. Co więcej, niedługo po wspomnianych zajęciach doszło do obowiązków medialnych. Odbyła się oficjalna konferencja prasowa, gdzie został zaprezentowany, a także zabrał kilka słów.

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Niemniej jednak klub ma swoje za uszami, co w premierowy dzień "Lewego" zostało powiedziane głośno. Chodzi o ogłoszenie transferu napastnika jako całokształt. W tej kwestii w dość krytyczny sposób wypowiedziała się Katarzyna Przepiórka - dziennikarka Eleven Sports.

W Polsce poruszenie ws. Lewandowskiego. To nie było zbyt dobre

Jak przekazała na antenie popularnych Meczyków, Chicago Fire całkowicie zmarnowało potencjał, jaki drzemał w kontekście transferu Lewandowskiego do tego klubu. Inne kluby niejednokrotnie prezentowali w mediach społecznościowych ciekawe nagrania czy też inne materiały związane z miastem i graczem. "Strażacy" w tej kwestii zawiedli...

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Ogłoszenie transferu Roberta Lewandowskiego to zupełnie zmarnowany potencjał. To, ile jest polskich wątków w samym Chicago... Można było zrobić klip z postaciami z miasta, z innymi sportowcami - takie coś robią inne kluby MLS
mówiła.

- Można zrobić super materiał bez wizerunku zawodnika. I Chicago tego nie zrobiło. A Lewandowski to największy transfer w historii klubu. Bardzo słabo to opakowali - dodała.

Kiedy Robert Lewandowski zadebiutuje w Chicago Fire? Być może nadarzy się to w nocy z czwartku na piątek. Jego nowy zespół o godz. 2:30 czasu polskiego zmierzy się z Vancouver Whitecaps.

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