Chicago Fire nieprzygotowane na "efekt Lewandowskiego". Zaskakująca sytuacja

Korespondencja z Chicago

To nasza druga wizyta w Chicago w ostatnich kilku tygodniach. Gdy pojawiliśmy się poprzednio, klub akurat formalnie ogłosił, że jego nowym zawodnikiem od lipca będzie Robert Lewandowski. Piłkarska część miasta zwariowała, a nam wszystkim wydawało się, że Fire dostało samograja przynajmniej na kilka miesięcy. Niestety czas oczekiwania przez Polaka na wizę nie został spożytkowany na zaplanowanie jakiejkolwiek strategii "ogrywania" tego transferu.

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Całkowicie położona akcja

Na przełomie czerwca i lipca odwiedziliśmy klubowy sklep Chicago Fire - bardziej jest to restauracja ze strefą kibica wraz z wydzielonym pawilonem przeznaczonym do sprzedaży klubowych pamiątek, ale patrząc na zainteresowanie drużyną w mieście, było to miejsce wystarczające. To właśnie tutaj trafiły na sprzedaż koszulki, na których można było wykonać nadruk z nazwiskiem nowej gwiazdy zespołu. Rozmawialiśmy wówczas z pracownikiem części sklepowej.

- Koszulki rozchodzą się naprawdę szybko. Lewandowski stał się jeszcze bardziej popularny w USA po trzech dobrych sezonach w Barcelonie. Chicago bardzo się nim emocjonuje, a koszulki będą znikały błyskawicznie. Prawdopodobnie zanotuje najwyższą sprzedaż w historii, jeśli chodzi o zawodnika Chicago Fire. Jest po prostu niezwykle popularny - mówił.

Możemy już mówić o pewnego rodzaju szaleństwie w mieście po tym transferze? - pytałem.

- Myślę, że tak. Po tym transferze na mecze będzie przychodziło znacznie więcej kibiców. Będziemy oglądali w Chicago wypełnione trybuny znacznie częściej niż wcześniej. Wiemy, jak wielkim nazwiskiem jest Lewandowski i że może to być ostatni przystanek w jego karierze. Zobaczycie ludzi przylatujących z różnych krajów tylko po to, żeby obejrzeć go na żywo - odpowiedział.

Zakładam, że sam jesteś kibicem Chicago Fire? Czego oczekujesz po transferze?

- Spodziewam się, że będzie strzelał gole. Wiemy, że ma 37 lat, ale wiek nie powstrzyma go przed zdobywaniem kolejnych bramek i zapisywaniem następnych kart w historii swojej kariery. Dla piłkarza starzenie się nie jest łatwe, ale on sprawia, że wygląda to na coś prostego.

Ile kosztowała koszulka z nazwiskiem Lewandowskiego na plecach?

- Łącznie, po doliczeniu podatków, około 220 dolarów. To nie jest zła cena za koszulkę z takim nazwiskiem. Po zakończeniu przez niego kariery będzie przecież miała charakter pamiątkowy. Ten człowiek przeszedł niesamowitą drogę: zaczynał w znacznie słabszej lidze, dotarł na sam szczyt, osiągnął swój piłkarski szczyt, a teraz przychodzi do MLS, żeby jeszcze coś udowodnić.

Dlaczego nie na stadionie?

220 dolarów to ogromna suma, zwłaszcza jeśli przemnożymy ją przez liczbę potencjalnych klientów. Niestety, klienci może i by byli, ale... nie ma koszulek. Odwiedziliśmy ponownie sklep i tak, jak brakowało koszulek wtedy, tak brakuje i dziś. Całkowicie zlekceważony został najgorętszy okres, przez co - jak można się spodziewać - na życzenie Fire zainteresowanie tematem będzie słabło.

Totalnie zabrakło koncepcji. Po tym, jak Lewandowskiego witały billboardy, a następnie profile klubowe Chicago Bulls, czy futbolowego Bears, po tym, jak na miejskim ratuszu wywieszono polską flagę, nie zrobiono nic, by utrzymać atmosferę sukcesu i być może trochę na niej zarobić. Właściwie nie wiadomo, dlaczego klub nie chciał pokazać Polaka na stadionie. Dlaczego nie zdecydowano się na rozpowszechnienie darmowych biletów na prezentację, co byłoby prostym zabiegiem, by stworzyć materiał pokazywany na całym świecie. Lewandowski mógł wyjść do ludzi na murawę, ktoś z klubu mógł zadać mu trzy pytania, na co on odpowiedziałby cokolwiek, by ludzie zaczęli wiwatować. Później zabawy z piłką oraz słowa: bądźcie zawsze z nami, potrzebujemy was na stadionie - czy to nie zbudowałoby gigantycznego zainteresowania oraz nie zapewniłoby obrazków pokazywanych na całym świecie?

Tymczasem w Chicago dziś nie da się kupić koszulki z nazwiskiem Roberta Lewandowskiego, bo skoro dwa tygodnie temu rozeszły się po godzinie, to uznano, że rozeszły się na dobre.

Pracownik sklepu Chicago Fire INTERIA.PL

Robert Lewandowski Przemysław Langier INTERIA.PL





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