Prezentacja Roberta Lewandowskiego przerosła Chicago Fire - zwłaszcza, gdy jako porównanie zestawimy ją z tym, jak efektownie na nowojorskim Times Square Orlando City przywitało Antoine'a Griezmanna. O ile my, dziennikarze, mieliśmy okazję widzieć wtorkową konferencję Lewandowskiego od środka, wchodząc do zbudowanego za 100 mln dolarów ośrodka treningowego klubu z Chicago, o tyle dla polskiego odbiorcy oglądającego tamto wydarzenie w Internecie wyglądało to wszystko na spotkanie w salce gimnastycznej, na szybko zaaranżowanej poprzez postawienie okolicznościowej ścianki za plecami. To wszystko zbudowało w Polsce przekonanie, że Chicago Fire jest przypadkowym klubem z przypadkowej ligi.

Pewnych rzeczy nie da się oczywiście kupić, bo one wynikają z wieloletnich, trwających często dekadami, procesów. Prestiż MLS zawsze będzie niższy niż czołowych lig w Europie, podobnie jak tamtejszych klubów - przecież nawet Inter Miami, do którego jakiś czas temu trafił Lionel Messi wraz z plejadą swoich słynnych kolegów, w Polsce nie jest odbierany jako potentat, przed którym uginają się kolana, a co dopiero Fire, które po swój ostatni mistrzowski tytuł musi się cofać myślami do drugiej połowy lat 90. Natomiast prestiż może iść jedną ścieżką, a możliwości klubu - drugą.

Te w Chicago są ogromne. Administracja klubu mieści się w jednym z najbardziej rozpoznawalnych budynków w mieście, ale prawdziwym domem ma być nowy stadion - budowany za 750 mln dolarów prywatnych środków właściciela, Joe Mansueto. Widzieliśmy projekt, widzieliśmy loże, widzieliśmy skalę inwestycji, opowiedziano nam o planach klubu. Wniosek jest prosty: Chicago Fire ma "tylko" dwa ograniczenia - bazę kibiców, wszak piłkarska drużyna rywalizuje z tymi uprawiającymi bardziej "amerykańskie" sporty, oraz MLS samo w sobie. Przenosząc projekt Chicago Fire do Europy, do którejś z pięciu najlepszych lig, z miejsca mielibyśmy do czynienia z potentatem finansowo-organizacyjnym.

Makieta nowego stadionu Chicago Fire INTERIA.PL

Chicago Fire chce pokazać się w innym świetle

Pierwszego wrażenia poprawić się już nie da, ale w klubie wyszli z założenia, że można zrobić drugie. Interia skorzystała z zaproszenia, by dać temu szansę. Spróbujemy oprowadzić Was w taki sposób, jak byście sami tam byli.

Wizyta rozpoczęła się w Wrigley Building - ponadstuletnim, charakterystycznym budynku stojącym przy Michigan Avenue, tuż nad rzeką. Fire ulokowało tam swoje centrum biznesowe, ale określenie "biuro" zupełnie nie oddaje skali tego miejsca. Klub stworzył wewnątrz rozbudowaną przestrzeń prezentacyjną, która miała kosztować około sześciu milionów dolarów. Jej najważniejszym elementem jest przedstawienie przyszłości Chicago Fire, przede wszystkim budowanego już McDonald's Park.

Dziennikarze najpierw obejrzeli multimedialną prezentację poświęconą Chicago. Na ekranach pojawiały się wieżowce, rzeka, najbardziej rozpoznawalne fragmenty miasta oraz historia klubu. Dopiero później w panoramę Chicago został wpisany nowy stadion Fire. Nie chodziło wyłącznie o pokazanie kolejnych komputerowych wizualizacji. Klub chciał przekonać gości, że nowy obiekt ma być naturalnym elementem architektury miasta, a nie anonimowym stadionem postawionym daleko na przedmieściach. Nie miejscem, lecz stylem życia mieszkańców.

Makieta stadionu za 750 milionów dolarów

Centralne miejsce w pomieszczeniu zajmuje wielka, niezwykle szczegółowa makieta McDonald's Park. Można z bliska zobaczyć bryłę stadionu, układ trybun, jego położenie nad rzeką oraz sposób, w jaki obiekt ma komponować się z otaczającymi go budynkami. To nie jest już tylko wizja planowana na odległą przyszłość. Budowa rozpoczęła się w marcu 2026 roku. Prywatnie finansowany przez właściciela klubu Joe Mansueto obiekt ma kosztować około 750 milionów dolarów, pomieścić ponad 22 tysiące widzów podczas meczów piłkarskich i zostać otwarty na sezon MLS 2028.

Stadion powstaje w The 78, nowej dzielnicy rozwijanej w South Loop. Lokalizacja ma ogromne znaczenie. Fire nie chce już być klubem korzystającym jedynie z olbrzymiego Soldier Field, na którym przy mniejszej frekwencji łatwo ginie atmosfera. Chce mieć własny, typowo piłkarski obiekt w centrum Chicago. Podczas wizyty dziennikarze zobaczyli nie tylko makietę stadionu. W centrum przygotowano również pokazowy fragment przyszłych lóż (główne zdjęcie artykułu). Można więc wejść do pomieszczenia zbudowanego na wzór przestrzeni premium, które znajdą się na nowym obiekcie. Klub nie opowiada wyłącznie o standardzie przyszłego stadionu - próbuje już teraz pozwolić gościom go doświadczyć.

Nie sprzedają marzeń. Pokazują rozpoczętą inwestycję

Najważniejszy przekaz całej wizyty był czytelny: Chicago Fire nie chce, by projekt klubu był traktowany jako zbiór efektownych planów, które kiedyś być może zostaną zrealizowane. Budowa stadionu już trwa. Nowoczesny ośrodek treningowy już działa. Klubowa akademia i rezerwy już korzystają ze stworzonej infrastruktury. Do zespołu właśnie dołączył Robert Lewandowski, który swoją drogą również pojawił się w czwartkowy wieczór w "biurze". Wyluzowany i niewyglądający jak ktoś, kto żałowałby swojego wyboru.

Joe Mansueto od przejęcia pełnej kontroli nad Fire przeznaczył na rozwój organizacji ponad miliard dolarów. Oprócz stadionu zainwestował około 100 milionów dolarów w Endeavor Health Performance Center - bazę z pięcioma boiskami, przestrzenią treningową, basenami do regeneracji oraz zapleczem medycznym dla pierwszego zespołu, rezerw i akademii. Dziennikarze podczas wizyty nie oglądali więc odległego planu ratowania słabnącego klubu. Zobaczyli jeden z elementów wielkiego projektu, który został już wprawiony w ruch.

Prezes osobiście tłumaczył każdy etap

Na spotkanie z polskimi mediami przyszedł prezes biznesowej części klubu Dave Baldwin, który szczegółowo opowiadał o poszczególnych etapach rozwoju Fire, nowym stadionie, roli Lewandowskiego oraz sposobach na znacznie mocniejsze związanie klubu z miastem.

Baldwin i trener Gregg Berhalter powtarzali, że Lewandowski nie jest jedynie kolejnym piłkarzem, ale ma być centralną postacią projektu: twarzą nowej ery Fire, magnesem na kibiców oraz zawodnikiem, wokół którego klub chce budować drużynę i zainteresowanie przed otwarciem stadionu. Został sprowadzony ze sportowych względów, ale ma być wykorzystywany jak magnes. Po pierwszej wpadce z "lokalną" prezentacją (gdy aż prosiło się o "globalną") trudno byłoby w takie zdanie uwierzyć. Po czwartkowej wizycie w klubie - pewnie trzeba poczekać z ciekawością, jaki na to wszystko jest pomysł.

Na spotkanie przyszedł Lewandowski

Podczas wizyty pojawił się także Robert Lewandowski. Polski napastnik przyszedł niedługo po tym, jak Gregg Berhalter, trener Fire, opowiadał o wysłaniu po niego prywatnego samolotu. Usłyszeliśmy, że szefostwo klubu chciało od początku potraktować Polaka jak światową gwiazdę i pokazać, że pod względem organizacyjnym potrafi zapewnić mu standard odpowiadający jego pozycji. Berhalter tłumaczył, że była to część budowania zaufania i pokazania "Lewemu" skali całego przedsięwzięcia.

Podczas wizyty przedstawiciele Chicago Fire opowiadali również o planach wykorzystania obecności Lewandowskiego poza boiskiem. Klub chce zaprezentować go miejscowej Polonii i oprowadzić po miejscach ważnych dla polskiej społeczności. Na razie Fire daje mu czas na trening, znalezienie domu oraz spokojne wejście do drużyny. W dalszej perspektywie spotkania z Polakami mieszkającymi w Chicago mają jednak być jednym z ważniejszych punktów całej strategii.

Spytaliśmy Roberta Lewandowskiego, czy jest rozpoznawalny w mieście. - Przede wszystkim przez Polaków i Latynosów. Z Amerykanami jest różnie, ale to jest ta sama sytuacja, jakby wam ktoś kazał powiedzieć, jak nazywa się najlepszy gracz baseballa lub futbolu amerykańskiego.

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Chicago Fire nie jest gotową potęgą. Ale na pewno nie jest małym klubem

Na boisku Chicago Fire przez lata nie wykorzystywało potencjału. Frekwencja bywała rozczarowująca, wyniki nie odpowiadały skali miasta, a sam klub ginął w cieniu Bulls, Bears, Cubs, White Sox i Blackhawks. Pod względem popularności Fire nadal nie może się z nimi równać. Nie oznacza to jednak, że Lewandowski trafił do małej, pozbawionej zaplecza organizacji.

Polscy dziennikarze zobaczyli centrum biznesowe warte około sześciu milionów dolarów, potężną makietę budowanego stadionu, pokazową lożę oraz multimedialną prezentację przyszłości klubu. Rozmawiali z prezesem, trenerem i samym Lewandowskim. Usłyszeli o stadionie za 750 milionów dolarów, ośrodku treningowym za 100 milionów i ponad miliardzie dolarów przeznaczonym przez właściciela na rozwój Fire.

To jeszcze nie jest gotowy gigant. To klub, który dopiero próbuje rzucić wyzwanie Interowi Miami. Ale po wejściu do klubowego "domu" trudno nadal twierdzić, że Chicago Fire jest małe.





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