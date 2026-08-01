Chicago Fire - Charlotte. O której gra Lewandowski? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA]

Chicago Fire - Charlotte FC z udziałem Roberta Lewandowskiego, zostanie rozegrany w nocy z 1 na 2 sierpnia o godzinie 2:30 czasu polskiego. Transmisję na żywo z tego spotkania, a także z całych rozgrywek MLS w Polsce można oglądać wyłącznie na platformie Apple TV w ramach subskrypcji MLS Season Pass. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Robert Lewandowski w poszukiwaniu pierwszego gola dla Chciago Fire

Robert Lewandowski ma za sobą dwa spotkania dla Chicago Fire. Najpierw Polak zadebiutował przeciwko Interowi Miami, gdzie spędził na boisku 62 minuty i nie zdołał trafić do siatki. Następnie jego zespół zmierzył się z New York City. Tym razem nasz napastnik wszedł dopiero wraz z początkiem drugiej połowy, a "Strażacy" ostatecznie przegrali 1:3.

Lewandowski ciągle czeka na pierwszego gola dla nowego zespołu, a najbliższą okazję będzie miał w meczu z Charlotte. Klub z Karoliny Północnej zajmuje aktualnie 6. miejsce w konferencji Wschodniej, czyli o dwie lokaty niższe, niż Chicago Fire. W przeszłości barwy tej drużyny reprezentował Karol Świderski.

Charlotte notuje aktualnie serię czterech meczów bez porażki, co mocno kontrastuje z dwoma z rzędu przegranymi Chicago Fire. Co prawda w dwóch ostatnich konfrontacjach tych zespołów triumfowali "Strażacy", ale dziś to Charlotte zdaje się nieznacznym faworytem. Być może jednak Lewandowski i spółka będą w stanie wykorzystać atut własnego boiska, a Polak wreszcie odnajdzie drogę do siatki?

Chicago Fire - Charlotte FC. MLS. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Chicago Fire - Charlotte FC z udziałem Roberta Lewandowskiego, zostanie rozegrany w nocy z 1 na 2 sierpnia o godzinie 2:30 czasu polskiego. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania, a także z całych rozgrywek MLS w Polsce można oglądać wyłącznie na platformie Apple TV w ramach subskrypcji MLS Season Pass.

Robert Lewandowski Chris Arjoon/Icon Sportswire East News

Robert Lewandowski w barwach Chicago Fire Jared Lennon / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP





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