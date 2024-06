Chcieli odebrać Lewandowskiemu opaskę kapitana. Jest zdecydowana reakcja

To oznacza nie kilkadziesiąt godzin, lecz kilkanaście dni kuracji. "Lewy" na pewno nie zagra w niedzielę przeciwko Holandii . Czy zdąży na mecz z Austrią , który odbędzie się pięć dni później? Sztab medyczny kadry robi wszystko, by tak się stało.

Z Holandią łatwiej niż z Austrią? Paweł Kryszałowicz zaskakuje odważną prognozą

- Niezależnie, czy ktoś go lubi, czy nie, jest on naszym najlepszym piłkarzem. Nawet jeśli udzieli kontrowersyjnego wywiadu, który dużej grupie osób się nie spodoba, to na końcu nie ma znaczenia. Nie ma sobie równych wśród naszych piłkarzy. W ubiegłym sezonie także nikt nie wszedł na jego poziom. Piątek i Buksa strzelili po kilkanaście goli, ale do poziomu "Lewego" i tak jest im daleko. - przypomina stanowczo "Kryszał".