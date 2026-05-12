Chciał kupić Legię. Odebrał już polski paszport. To jemu "Lewy" daje teraz zielone światło

Kontrakt Roberta Lewandowskiego z Barceloną wygasa 30 czerwca tego roku. Co dalej? To zdecydowanie najgorętsze pytanie u schyłku bieżącego sezonu. W grze wciąż pozostaje kilka opcji.

"Lewy" jest piłkarzem katalońskiego klubu od czterech lat. Przez wiele miesięcy dominowała narracja, że priorytet dla Polaka stanowi prolongata umowy przynajmniej o rok. Dzisiaj wiemy już, że temat jest bardziej skomplikowany.

A wszędzie tam, gdzie sprawy się komplikują, do gry wchodzi z kamiennym wyrazem twarzy Pini Zahavi.

Pini Zahavi trzyma klucz do przyszłości Roberta Lewandowskiego. To kluczowe dni. Trwają rozmowy w Barcelonie

O możliwych scenariuszach napisano i powiedziano już wszystko. Oprócz ewentualnego przedłużenia pobytu w Barcelonie do wyboru pozostaje przeprowadzka do Serie A, USA lub Arabii Saudyjskiej.

- Nie wykluczam gry w słabszej lidze. Skończę niebawem 38 lat. Może to czas, żeby o tym pomyśleć. Z drugiej strony fizycznie czuję się dobrze, więc w głowie jest taki miks. Muszę brać to pod uwagę, że może czas najwyższy pograć i cieszyć się życiem - powiedział Lewandowski na na antenie Eleven Sports, tuż po niedzielnym zwycięstwie w El Clasico (2:0).

W cztery lata zdobył trzy tytuły mistrza Hiszpanii. Mimo że sezon trwa, Polak może chwilę odpocząć. Sportowy cel osiągnął. Na pierwszy plan wysuwa się teraz Zahavi. To od niego w ogromnym stopniu zależy najbliższa przyszłość "Lewego".

Człowiek uchodzący za najpotężniejszego agenta we współczesnym futbolu przebywa w stolicy Katalonii. O losach Lewandowskiego rozmawia z władzami Barcelony. Ma już za sobą pertraktacje z przedstawicielami Milanu i Juventusu. Kontakt zdążyli z nim również nawiązać szefowie Chicago Fire. Wariant angażu na Półwyspie Arabskim wydaje się na razie mocno rezerwowy.

Polscy kibice doskonale znają nazwisko agenta, który dba o interesy Lewandowskiego. Nie każdy jednak wie, że to... syn Polaków. Jego matka nazywała się Poznańska. Jego ojciec - Złoty. Po hebrajsku to właśnie "Zahavi".

Senior rodu pochodził z Suchedniowa na Kielecczyźnie. W latach 20. ubiegłego wieku wyemigrował do Palestyny i założył sklep budowalny. W tamtym rejonie świata urodził się Pini. Ale nigdy nie zapomniał o korzeniach. W 2018 roku odebrał polski paszport.

Do futbolu wchodził w roli dziennikarza sportowego. Później był skautem. Lata doświadczeń zrobiły z niego hegemona wśród piłkarskich menedżerów. I prężnego biznesmena. Media informowały przed kilkoma laty, że był zainteresowany kupnem Legii Warszawa.

Dziś Zahavi decyduje o przyszłości najlepszego polskiego piłkarza. To może być dla "Lewego" ostatni duży kontrakt w karierze. Zagadka jest już bliska rozwikłania.

Robert Lewandowski AFP

Robert Lewandowski Javier Garcia/Shutterstock East News

Robert Lewandowski GONGORA AFP

DJB. FC Barcelona mistrzem Hiszpanii. Dyskusja ekspertów. WIDEO Polsat Box Go POLSAT BOX GO