Po meczu Girony z Barceloną sporo mówiło się o sędziowskich kontrowersjach. Temat ten w przestrzeni medialnej nieco przyćmił fakt, że "Duma Katalonii" zagrała bardzo słaby mecz i znów zmarnowała rzut karny.

Tym razem "jedenastki" przy stanie 0:0 nie wykorzystał Lamine Yamal. 18-latek z Barcelony trafił w słupek. Później FC Barcelona przegrała 1:2 i spadła na drugie miejsce w tabeli ligi hiszpańskiej. Wyprzedził ją Real Madryt, który w tej samej kolejce pewnie pokonał Real Sociedad.

Nie był to pierwszy raz, jak FC Barcelona marnuje rzut karny w tym sezonie. Od razu przypomina się fatalny strzał Roberta Lewandowskiego z meczu z Sevillą. Gdyby wtedy Polak trafił, drużyna mogła odrobić straty i nawet wygrać to spotkanie. Skończyło się 1:4, czyli drugą największą porażką w tym sezonie (po 0:4 z Atletico).

Robert Lewandowski zmarnował rzut karny również w meczu ligowym przeciwko Atletico Madryt. Tamto spotkanie "Duma Katalonii" akurat wygrała, ale problem jest zauważalny.

FC Barcelona zmarnowała w tym sezonie aż 3 z 7 rzutów karnych w lidze. To jeden z najgorszych wyników w całej stawce. Niestety, Robert Lewandowski przyczynił się do tego rezultatu. Lamine Yamal również.

Decyzja, kto ma strzelać, zapada na boisku. Wielka improwizacja w Barcelonie

Teraz w programie "Tot costa" na antenie Catalunya Radio ujawniono, że w FC Barcelona nie istnieje coś takiego, jak hierarchia piłkarzy wykonujących rzuty karne. Zawodnicy dogadują się w tej kwestii "na bieżąco".

Decyzja, kto ma strzelać, zapada więc dopiero wtedy, gdy sędzia wskaże "na wapno". W tej kwestii w drużynie panuje więc dość duży chaos, który, jak widać, nie służy drużynie.

Spora część kibiców FC Barcelona jest zdania, że rzuty karne powinien wykonywać Raphinha, który w tej kwestii jest piłkarzem najmniej zawodnym. Lamine Yamal natomiast, przy całym szeregu swych zalet, dysponuje jednak słabym wykończeniem. Nie wzbudza więc dużego zaufania jako piłkarzy wykonujący rzuty karne.

Lamine Yamal JOSEP LAGO AFP

Robert Lewandowski JOSEP LAGO AFP

Robert Lewandowski i Raphinha - najskuteczniejsi zawodnicy Barcelony MATTHIEU MIRVILLE AFP

Piłka Ręczna Koszalin - PGE MKS El-Volt Lublin. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport