Chaos w Barcelonie, Lewandowski z centrum. Teraz prawda wyszła na jaw

FC Barcelona przegrała ostatni mecz z Gironą i spadła na drugie miejsce w tabeli ligi hiszpańskiej. Wszystko mogło potoczyć się zupełnie inaczej, gdyby wcześniej Lamine Yamal wykorzystał rzut karny. Nie była to pierwsza zmarnowana "jedenastka" drużyny Hansiego Flicka w tym sezonie. Okazuje się, że w tym temacie w zespole panuje jeden wielki chaos. Prawdę ujawniono w programie "Tot costa" na antenie Catalunya Radio.

Po meczu Girony z Barceloną sporo mówiło się o sędziowskich kontrowersjach. Temat ten w przestrzeni medialnej nieco przyćmił fakt, że "Duma Katalonii" zagrała bardzo słaby mecz i znów zmarnowała rzut karny.

Tym razem "jedenastki" przy stanie 0:0 nie wykorzystał Lamine Yamal. 18-latek z Barcelony trafił w słupek. Później FC Barcelona przegrała 1:2 i spadła na drugie miejsce w tabeli ligi hiszpańskiej. Wyprzedził ją Real Madryt, który w tej samej kolejce pewnie pokonał Real Sociedad.

Nie był to pierwszy raz, jak FC Barcelona marnuje rzut karny w tym sezonie. Od razu przypomina się fatalny strzał Roberta Lewandowskiego z meczu z Sevillą. Gdyby wtedy Polak trafił, drużyna mogła odrobić straty i nawet wygrać to spotkanie. Skończyło się 1:4, czyli drugą największą porażką w tym sezonie (po 0:4 z Atletico).

Robert Lewandowski zmarnował rzut karny również w meczu ligowym przeciwko Atletico Madryt. Tamto spotkanie "Duma Katalonii" akurat wygrała, ale problem jest zauważalny.

FC Barcelona zmarnowała w tym sezonie aż 3 z 7 rzutów karnych w lidze. To jeden z najgorszych wyników w całej stawce. Niestety, Robert Lewandowski przyczynił się do tego rezultatu. Lamine Yamal również.

Decyzja, kto ma strzelać, zapada na boisku. Wielka improwizacja w Barcelonie

Teraz w programie "Tot costa" na antenie Catalunya Radio ujawniono, że w FC Barcelona nie istnieje coś takiego, jak hierarchia piłkarzy wykonujących rzuty karne. Zawodnicy dogadują się w tej kwestii "na bieżąco".

Decyzja, kto ma strzelać, zapada więc dopiero wtedy, gdy sędzia wskaże "na wapno". W tej kwestii w drużynie panuje więc dość duży chaos, który, jak widać, nie służy drużynie.

Spora część kibiców FC Barcelona jest zdania, że rzuty karne powinien wykonywać Raphinha, który w tej kwestii jest piłkarzem najmniej zawodnym. Lamine Yamal natomiast, przy całym szeregu swych zalet, dysponuje jednak słabym wykończeniem. Nie wzbudza więc dużego zaufania jako piłkarzy wykonujący rzuty karne.

