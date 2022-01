Niecałe dwa miesiące temu Robert Lewandowski musiał uznać wyższość Lionela Messiego w głosowaniu na zdobywcę Złotej Piłki, lecz teraz wziął a Argentyńczyku mały odwet. Po raz drugi z rzędu zwyciężył w głosowaniu FIFA The Best na najlepszego piłkarza minionego roku. Po ogłoszeniu wyników "Lewy" podkreślał , że "to dla niego wielki honor", a samą nagrodę odbiera jako wyróżnienie nie tylko dla niego, ale także dla współpracujących z nim trenerów i kolegów z zespołu.

Spływają gratulacje z różnych stron. Pospieszyli z nimi m.in. przedstawiciele Bayernu Monachium . "Obrońca tytułu. Zasłużone" - napisano. Dumny z osiągnięcia męża nie kryła też Anna Lewandowska . "Wiem, jak ciężko pracowałeś, by spełniać marzenia. Dobra robota" - napisała wpisie na Instagramie.



MESSI WYMOWNIE ZAREAGOWAŁ NA TRIUMF ROBERTA LEWANDOWSKIEGO W FIFA THE BEST



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Robert Lewandowski najlepszym piłkarzem FIFA The Best w 2021 roku. WIDEO AFP

Cezary Kulesza gratuluje Robertowi Lewandowskiemu. Pod wpisem lawina komentarzy o Adamie Nawałce

Na komentarz dotyczący zwycięstwa Lewandowskiego w plebiscycie FIFA zdecydował się również prezes PZPN. Cezary Kulesza opublikował na Twitterze wpis, w którym podkreślił osiągnięcia Polaka. Jego zdaniem "Lewy" jeszcze nie powiedział ostatniego słowa i jest gotowy na święcenie następnych sukcesów.

"Mamy wielkie szczęście oglądać na żywo najlepszego polskiego piłkarza w historii! Zdobycie drugi rok z rzędu przez Roberta Lewandowskiego nagrody FIFA jest tego potwierdzeniem. Jestem przekonany, że przed nim kolejne wyzwania i rekordy. Brawo 'Lewy', jesteś najlepszy!" - czytamy.

Jego wpis sprowokował dyskusję o... wyborze nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Od jakiegoś czasu mówi się, że decyzja została już podjęta i niebawem do mediów trafi oficjalny komunikat o powierzeniu posady Adamowi Nawałce. Natomiast sprawa się przeciąga. Wygląda na to, że kibice mają powoli dosyć oczekiwania.



"Trenera jeszcze kadry niech Pan mądrze wybierze", "Panie Kulesza, po co jest ta szopka z selekcjonerem? To wyczekiwanie i konspiracja jakby Mengele miał objąć kadrę. Czas ucieka a wy stoicie w miejscu bo musi być wielkie show zrobione", "Selekcjonera dawaj", "Dobrze prezesie, ale kiedy komunikat o selekcjonerze", "Prezesie, czekamy na Adama Nawałkę", "Dawać tego selekcjonera", "Dawajcie już to info o Nawałce oficjalnie, panie Kulesza. I tak wszyscy wiedzą" - apelują internauci.

ADAM NAWAŁKA TRENEREM KADRY? PIŁKARZE JUŻ WIEDZĄ. "WYCIEKŁY" TEŻ ZAROBKI

Zdjęcie Anna i Robert Lewandowscy na gali Złotej Piłki 2021 / AFP FRANCK FIFE / AFP

Zdjęcie Cezary Kulesza / LUKASZ GROCHALA/CYFRASPORT / NEWSPIX.PL / Newspix

Zdjęcie Adam Nawałka nowym-starym trenerem reprezentacji Polski? / PAWEL JASKOLKA / East News