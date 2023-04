Teraz kulisy tamtych wydarzeń ujawnił Kucharski, który w rozmowie z kanałem "Po Gwizdku" przyznał: "Pamiętam walkę z Robertem, który chciał iść do Realu. A ja go przekonywałem, że to nie jest najlepszy wybór".

Walka o transfer do Realu

Nie jest tajemnicą to, że gra w Hiszpanii była marzeniem "Lewego". I chociaż po latach napastnik reprezentacji Polski trafił do Barcelony, czyli wielkiego rywala "Królewskich", to w przeszłości niewiele brakowało, aby zagrał na Estadio Santiago Bernabéu. Miało to miejsce w 2014 roku, gdy Polakowi - wielkiej gwieździe Borussii Dortmund - kończył się kontrakt z BVB.



- Pamiętam walkę z Robertem, który chciał iść do Realu. A ja go przekonywałem, że to nie jest najlepszy wybór. Z klubu, gdzie miał taką pozycję jak w Borussii, musiał iść na pozycję numer 1, a nie 2, jak chciał Real. Oni chcieli, aby był zmiennikiem Karima Benzemy, a ja uważałem, że musi iść do klubu, gdzie będzie numerem 1 - przyznał agent.



Kucharski dodał także: "Można więc powiedzieć, że to ja dałem ciała w kwestii transferu do Realu, bo uparłem się na Bayern Monachium. Uważałem, że to najlepszy wybór dla Lewandowskiego. Sam Robert i jego otoczenie, kumple, chcieli, żeby poszedł do Madrytu".



Dlaczego "Lewy" nie zagrał w Madrycie?

Gdy końca dobiegała wspomniana umowa Lewandowskiego z Borussią, Polak podpisał kontrakt z Bayernem. Później - gdy pojawiła się oferta z Realu - rozważano nawet zerwanie umowy z najlepszym niemieckim klubem, do czego ostatecznie nie doszło. Teraz Kucharski zdradził tajemnice tamtych negocjacji.

- Robert musiałby wtedy podpisać drugi kontrakt, z Realem. To było formalnie możliwe, on zresztą chciał w to wejść. Natomiast ja byłem w stu procentach pewny, że Bayern jest dla niego najlepszym klubem. I historia pokazała, że Bayern był dla niego idealny - powiedział.



Całą rozmowę z Cezarym Kucharskim zobacz na kanale "Po Gwizdku".