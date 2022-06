Cezary Kowalski: Obóz Lewandowskiego zmienia strategię i chce dogadać się z Bayernem po dobroci?

Oprac.: Michał Przybycień Robert Lewandowski

Każdy dzień otwartego okienka transferowego to nowe odcinki opery mydlanej pod tytułem Robert Lewandowski odchodzi z Bayernu Monachium do Barcelony. Trwa przeciąganie liny i odliczanie dni do 12 lipca, kiedy Polak powinien zgodnie z obowiązującym jeszcze przez rok kontraktem stawić się na treningu Bayernu.

Zdjęcie Robert Lewandowski / AFP KERSTIN JOENSSON / AFP