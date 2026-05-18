Cały świat mówi o Lewandowskim. Rekord przeszedł bez echa. Barcelona czekała 66 lat
FC Barcelona pokonała Real Betis 3:1, a Robert Lewandowski rozegrał swój ostatni mecz na Camp Nou, jako piłkarz "Dumy Katalonii". Cały świat pisze o wzruszającym pożegnaniu 37-latka. W tle przejawia się niesamowity rekord zespołu, który jest zdecydowanie przyćmiony przez Polaka.
Robert Lewandowski dołączył do FC Barcelona latem 2022 roku. Polski napastnik rozegrał w zespole blisko 200 meczów, w których strzelił 119 goli. W sobotę poinformował, że po sezonie rozstanie się z zespołem i będzie szukał swojego nowego miejsca na ziemi.
W związku z tym niedzielny mecz 37. kolejki La Liga pomiędzy Barceloną, a Realem Betis stał się wyjątkowym wydarzeniem dla Polaka, ale także wszystkich kibiców "Blaugrany". Otóż dla Katalończyków był to ostatni mecz w tym sezonie na własnym obiekcie, który jednocześnie okazał się pożegnaniem Lewandowskiego z Camp Nou.
Lewandowski pożegnał się z Camp Nou
Przed, w trakcie i przede wszystkim po spotkaniu nie brakowało wzruszających momentów. Polak przemówił do kibiców zgromadzonych na trybunach. - Zawsze będę miał Barcelonę w sercu. Dziękuję wam, kibicom. Raz kibic Barcy, zawsze kibic Barcy - mówił 37-latek. Później przez wiele minut przechadzał się po Camp Nou, jakby chciał pożegnać się z każdym fragmentem boiska.
Rekord Barcelony. Dopiero szósty raz w historii
Barcelona pokonała Betis 3:1, ale wynik stał się sprawą drugorzędną, bo pożegnanie Lewandowskiego przyćmiło wydarzenia boiskowe. Część hiszpańskich mediów jednak zauważyła, że "Duma Katalonii" rozegrała niemal perfekcyjny sezon. - Idealny wynik w La Liga na własnym boisku: 19 zwycięstw na 19 meczów - napisało "Mundo Deportivo".
Barcelona wygrała wszystkie domowe spotkania w tegorocznym sezonie. Okazuje się, że to nie jest codzienność. Jak zauważył Cezary Kawecki na portalu X.com, "FC Barcelona jest pierwszym klubem w La Liga od 40 lat, który wygrał wszystkie domowe mecze w sezonie".
Ostatni raz taki wyczyn miał miejsce w sezonie 1985/66, kiedy to Real Madryt wygrał wszystkie 17 spotkań. Z kolei Barcelona komplet zwycięstw zanotowała ostatni raz 66 lat temu. W sezonie 1959/60 wygrała 15 meczów. To samo uczyniła rok wcześniej.
Barcelona jest też pierwszym klubem, który wygrał 19 domowych spotkań. Wcześniej Real czy Sevilla miały do rozegrania tych spotkań mniej ze względu na to, że La Liga miała mniejszą liczbę drużyn.