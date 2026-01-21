Cała uwaga na Lewandowskim, naprawdę napisali to o Polaku. Napięcie rośnie
Sytuacja Barcelony w tabeli Ligi Mistrzów nie jest komfortowa - wpadki z Clubem Brugge, Chelsea i Paris Saint-Germain sprawiły, że w ostatnich dwóch meczach podopieczni Hansiego Flicka potrzebują wygranych i sporej liczby goli. Wobec absencji Ferrana Torresa i Lamine'a Yamala wszystkie światła w Pradze skierują się na Roberta Lewandowskiego. Pierwszy gwizdek sędziego w meczu ze Slavią o godzinie 21:00.
FC Barcelona nie ma już marginesu błędu w fazie ligowej Champions League. Ma 10 punktów - jeśli chce uniknąć gry w rundzie play-off (nieoficjalnie zwanej 1/16 finału), to musi wygrać dwa ostatnie mecze. Zwycięstwo i remis nie wystarczą, nie ma mowy o tym, by 14 oczek dało czołową ósemkę.
Za tydzień "Duma Katalonii" przyjmie na Spotify Camp Nou Kopenhagę, natomiast dzisiaj podopiecznych Hansiego Flicka czeka trudniejsze z pozostałych wyzwań. Mistrzowie Hiszpanii zagrają przy 6 stopniach mrozu w Pradze ze Slavią, a w samolocie do Czech nie znaleźli się ani zawieszony Lamine Yamal, ani kontuzjowany Ferran Torres.
Niemiecki szkoleniowiec ma więc skromniejsze pole manewru. Widać to przede wszystkim na potencjalnej liście rezerwowych. Nie ma wielu zagadek odnośnie wyjściowej jedenastki. "Sport", "Marca" i "As" zgadzają się co do aż dziesięciu nazwisk. Jedyna różnica w ich przewidywaniach dotyczy jednego z miejsc w ofensywie. Oba madryckie dzienniki uważają, że od pierwszej minuty na lewym skrzydle wystąpi Dani Olmo, a na prawym Raphinha. "Sport" zamiast Olmo wstawia do składu Roony'ego Bardghjiego, Raphinhę przesuwając na lewą stronę.
W gronie "pewniaków" jest też rzecz jasna Robert Lewandowski. "As" komentuje, że będzie kluczowy, bo Ferran Torres może nie zdążyć wrócić także na wspomniane starcie z Kopenhagą. "Blaugrana" potrzebuje dziś i w przyszłym tygodniu nie tylko wygranych, ale i polepszenia bilansu bramkowego, bo to on decyduje o kolejności w tabeli przy równej liczbie punktów.
Jeśli chodzi o strzelanie goli, nie ma nikogo lepszego niż Robert Lewandowski. W zeszłym sezonie polski napastnik strzelił 11 goli w 13 meczach Ligi Mistrzów, z czego 9 w fazie ligowej
W tym sezonie jego dorobek jest znacznie słabszy, więc pewnie będzie mu zależało na poprawie również pod względem perspektywy indywidualnej.
Liga Mistrzów: Slavia Praga - FC Barcelona. Przewidywany skład gości:
Joan Garcia - Alejandro Balde, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Jules Kounde - Pedri, Frenkie de Jong - Dani Olmo/Roony Bardghji, Fermin Lopez, Raphinha - Robert Lewandowski.