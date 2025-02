Cała prawda o umowie Lewandowskiego z Barceloną. Nie zostanie przedłużona. "Wręcz przeciwnie"

W ciągu ostatnich tygodni hiszpańscy dziennikarze informowali, że Robertowi Lewandowskiemu brakuje rozegrania już zaledwie kilku spotkań, aby doszło do automatycznego przedłużenia jego umowy. Teraz kataloński dziennik "Sport" podaje, że nie dojdzie do żadnej prolongaty, ponieważ... Polak już teraz jest związany z katalońskim klubem do końca sezonu 2025/26. Istniała jednak mała szansa, że kontrakt zostanie przedwcześnie rozwiązany. Oto szczegóły.