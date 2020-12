W kolejnej odsłonie Cafe Futbol podsumujemy zwycięstwo Roberta Lewandowskiego w plebiscycie na najlepszego piłkarza FIFA. Gościem Przemysława Iwańczyka będzie Michał Libich, koordynator ds. szkolenia dzieci i młodzieży w PZPN. Nie zabraknie również stałych ekspertów Cezarego Kowalskiego, Romana Kołtonia i Tomasza Hajty. Transmisja od godziny 11 w Polsacie Sport i na polsatsport.pl.

W poniedziałek poznaliśmy pary 1/8 finału Ligi Mistrzów oraz 1/16 Ligi Europy. Ciekawych zestawień nie brakuje i możemy być pewni, że zobaczymy kilka nowych rywalizacji, które do tej pory nie miały miejsca w fazie pucharowej. Ciekawie będzie w starciu hiszpańsko włoskim, gdzie Real Madryt zmierzy się z Atalantą. Bayern Roberta Lewandowskiego zmierzy się z Lazio, a prawdziwy hit czeka nas w starciu Paris Saint-Germain z FC Barcelona. W programie pochylimy się nad szansami poszczególnych drużyn.

W niedzielnym programie nie można pominąć wyjątkowego wyróżnienia dla Lewandowskiego. Napastnik Bayernu został wybrany najlepszym piłkarzem 2020 roku w plebiscycie FIFA, jako pierwszy Polak w historii. Kapitan reprezentacji Polski znalazł się też w najlepszej jedenastce za miniony rok. Ten globalny sukces na pewno zostanie omówiony przez nasze grono ekspertów.

Przy okazji wizyty naszego gościa skupimy się także nad szkoleniem młodzieży. Michał Libich opowie o likwidacji przez piłkarską centralę rozgrywek ligowych w kategoriach od U-8 do U-11. W starszych kategorii wiekowych planowane jest z kolei wprowadzenie rankingu, który określałby poziom każdej szkółki. Te wszystkie fundamentalne zmiany mają przyczynić się do poprawy przygotowania młodych adeptów piłki nożnej do zawodowej kariery.

Transmisja Cafe Futbol w niedzielę od godziny 11:00 w Polsacie Sport i na polsatsport.pl. Dogrywka od godziny 12:25 na polsatsport.pl.

