Były szef Bayernu wprost o Robercie Lewandowskim. Zapowiada ostre działania

Kimmich? Rozmawiałem z nim w Katarze. Powiedział, że jest moim fanem. Wiąże do kontrakt z Bayernem Monachium, więc wszystko zależy od niego. Trzeba spojrzeć na przykład Roberta Lewandowskiego, on chciał do nas dołączyć

~ powiedział Xavi Hernandez w rozmowie z Gerardem Romero z Jijantes