W połowie maja Robert Lewandowski ogłosił rozstanie z Barceloną. Po pewnym czasie kapitan reprezentacji Polski poinformował, że jego nowym rozdziałem w karierze będą przenosiny za wielki ocean.

Lewandowski podpisał kontrakt z Chicago Fire, a więc drużyną, która już od pewnego czasu głośno zabiegała o pozyskanie polskiego snajpera. Na debiut Lewandowskiego w barwach nowej ekipy przyszło nam poczekać do 23 lipca. To właśnie wtedy odbył się mecz z Interem Miami, w którym kapitan reprezentacji Polski wyszedł na murawę jako podstawowy zawodnik. Nie udało mu się jednak umieścić piłki w siatce.

Kolejna okazja na otwarcie konta bramkowego za oceanem nadarzyła się raptem trzy dni później. Wówczas Chicago Fire mierzyli się z ekipą New York City. Lewandowski pojawił się na murawie dopiero w drugiej połowie meczu. Tym razem również nie udało mu się jednak wpisać na listę strzelców.

Grał w Chicago Fire przed Lewandowskim. Tak podsumował kapitana reprezentacji Polski

Sytuację Roberta Lewandowskiego postanowił skomentować były reprezentant kraju nad Wisłą, który w swojej piłkarskiej karierze miał okazję występować w barwach Chicago Fire. Mowa o Tomaszu Frankowskim, który po zakończeniu przygody z piłką nożną zaczął aktywnie udzielać się w świecie polityki. Pełnił on między innymi funkcję posła do Parlamentu Europejskiego IX kadencji.

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Za pośrednictwem swojego konta na platformie "X" Frankowski posłał delikatną szpilkę w stronę Roberta Lewandowskiego oraz jego dotychczasowych poczynań w USA.

- W sumie nikt nie pyta, ale ja po dwóch meczach w Chicago Fire miałem już 2 gole w MLS a Robert wciąż 0 - napisał w uszczypliwym tonie były reprezentant Polski.

Tomasz Frankowski spędził w barwach Chicago Fire jeden sezon (rozgrywki MLS z 2008 roku). Za oceanem rozegrał on wówczas 18 spotkań, zdobywając 2 gole. Obydwa trafienia padły w meczu z drużyną New England. Było to drugie spotkanie Polaka w barwach drużyny z "Wietrznego Miasta".

Robert Lewandowski Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Tomasz Frankowski Michal Dubiel/REPORTER East News

Robert Lewandowski Leonardo Fernandez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP





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