Były prezes Bayernu zaskoczył. Umieścił "Lewego" dopiero na czwartym miejscu

Lewandowski to żywa legenda Bayernu. Grał w Bayernie przez 8 lat, od lipca 2014 do 2022. W tym czasie pobił wiele strzeleckich rekordów. Został najskuteczniejszym obcokrajowcem w historii Bundesligi oraz drugim strzelcem w historii klubu. Wyprzedza go tylko Gerd Mueller. Polak pobił jednak inny rekord niemieckiej legendy. Strzelił najwięcej goli w jednym sezonie Bundesligi - 41.

Mimo to, po odejściu z Bayernu, nie wszyscy ludzie związani z klubem, widzą w nim legendę. Dziwić może wypowiedź m.in. Karla-Heinze Rummenigge. Były prezes klubu, w wywiadzie dla "Muenchner Merkur" wskazał najlepszych piłkarzy, którzy przyszli do Bayernu w XXI w. Polaka umieścił dopiero na czwartym miejscu.

- Franck Ribery, Arjen Robben, Manuel Neuer, Lewandowski... W takiej kolejności - wymienił Rummenigge.

Były piłkarz i prezes Bayernu zaznaczył jednak, że szanuje osiągnięcia Lewandowskiego. Zaapelował też, żeby kibice ciepło go przyjęli.