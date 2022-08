Były prezes Bayernu przyznał to wprost! Chodzi o Lewandowskiego

Oprac.: Tomasz Brożek Robert Lewandowski

Były sternik Bayernu Monachium Karl-Heinz Rummenigge został poproszony przez dziennikarzy "Sport Bilda" o to, by wskazać faworyta do miana króla strzelców Bundesligi. Odpowiadając na pytanie przyznał, że nikt nie będzie w stanie zbliżyć się do statystyk, jakie notował Robert Lewandowski.

Zdjęcie Robert Lewandowski / AFP