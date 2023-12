Były piłkarz ma już dość. Mocny apel w sprawie Roberta Lewandowskiego

Hiszpanie powoli zaczynają tracić cierpliwości do Roberta Lewandowskiego. Polak w ostatnim czasie mocno spuścił z tonu, co widać po jego wynikach, bowiem dopisał na swoje konto tylko 9 bramek w 20 meczach. Tym samym "Biało-Czerwony" musi mierzyć się z ostrą krytyka nie tylko ze strony kibiców, ale również i zagranicznych ekspertów. Milczenie w sprawie 35-latka przerwał były zawodnik Miguel Bossio. On z kolei nie zamierzał dolewać oliwy do ognia, tylko odpowiedział na zarzuty skierowane do Polaka.