Kucharski zdecydowanie nie gryzie się w język, jeśli tylko ma okazję wypowiedzieć się na temat Roberta Lewandowskiego. W ostatnich dniach konflikt obu panów odżył, a przynajmniej stało się tak w mediach, bo trudno przypuszczać, by osobiście zamienili choć kilka słów. Piłkarz w głośnym wywiadzie dla Eleven Sports i Meczyki.pl odniósł się do relacji z dawnym menedżerem i powiedział, że czuł się przez niego szantażowany. Lewandowski zdecydował w końcu, że zacznie nagrywać Kucharskiego. - Nie miałem żadnej innej opcji. Kiedy ktoś zaczyna cię szantażować i później przekształca się to w realne zagrożenie, to podejmujesz takie decyzje - mówił piłkarz w wywiadzie.

Rozmowa z "Lewym" sprawiła, że Kucharski uaktywnił się na X (dawny Twitter), gdzie regularnie zamieszcza kolejne wpisy stawiające jego byłego podopiecznego w negatywnym świetle. Menedżer zdążył już zapowiedzieć, że ujawni szczegóły dotyczące nagrywania przez Lewandowskiego nie tylko jego, ale także jednego ze swoich biznesowych wspólników.

W poniedziałek Kucharski opublikował kolejne wpisy, jeszcze ostrzejsze w tonie. Według Kucharskiego koniec ich współpracy nastąpił już w lutym 2017 roku, wkrótce po przejściu piłkarza z Borussi do Bayernu. Mimo to obie strony miały wówczas jeszcze normalny kontakt. Menedżer uważa, że kolejne nagrania, jakich dokonywał Lewandowski, były elementami rozmaitych intryg. Jedna z nich miała finalnie doprowadzić do zatrzymania Kucharskiego.

Intrygę pomógł mu wprowadzić w życie związany z obozem obecnej władzy mecenas Tomasz Siemiątkowski, który chwalił się wspólnym znajomym, że ma wszystko poukładane z prokuratorem krajowym Bogdanem Święczkowskim wystawiając mnie na tacy jako byłego posła PO PiS-owskim służbom. Lewandowski w zeznaniach podkreśla, że byłem posłem PO. Pozorne śledztwo było najszybsze w historii prokuratury i trwało 2 tygodnie, po czym wjechali mi o 6 rano do domu ~ atakuje Lewandowskiego Kucharski.

Kucharski atakuje na X. Wpisy o "Lewym" nawet co kilkadziesiąt minut...

Menedżer twierdzi również, że prowokacją miała być propozycja odkupienia praw do wizerunku Lewandowskiego, jaką piłkarz miał złożyć menedżerowi, podobno za 100 zł. Inny zarzut dotyczy prywatnego lotu Lewandowskiego i jego bliskich na wakacje do Dubaju, który miał być sfinansowany z pieniędzy spółki, do której należał także Kucharski. - Nie odpuszczę i udowodnię wszystkim, jakimi fałszywymi i perfidnymi ludźmi są państwo Lewandowscy i ich otoczenie. Dla pieniędzy są w stanie poświecić 9 lat owocnej współpracy. Żadna intryga nie jest jednak doskonała! - napisał Kucharski.

Od momentu udzielenia wywiadu przez Roberta Lewandowskiego jego były menedżer nie ustaje w kolejnych atakach na piłkarza. Kucharski zabiera głos na X po kilka razy dziennie - w niedzielę twittował do wieczora, nawet przed 22, a tylko w poniedziałek zdążył opublikować kolejne wpisy o 9, 10:42, 12:18 i 12:45. Menedżer zakończył jedną z wiadomości hasłem "Stay tuned", co sugeruje, że nie zamierza na tym poprzestać. Wcześniej Kucharski zapowiadał, że opublikuje dowody w sprawie rzekomych kłamstw Lewandowskiego, jednak na razie ogranicza się do aktywności na X.

Robert Lewandowski / AFP

Robert Lewandowski / AFP/AFP CESAR MANSO/ / AFP

Robert Lewandowski / AFP/PAU BARRENA/ / AFP