Były kapitan reprezentacji nie mógł uwierzyć: „A jednak?! Jest nie do zastąpienia”

Ta informacja to ogromny cios dla polskiej kadry. "U Roberta Lewandowskiego doszło do naderwania mięśnia dwugłowego uda, które wykluczy go z udziału w pierwszym meczu turnieju. Robimy wszystko, by mógł zagrać w drugim spotkaniu, przeciwko Austrii - informuje Jacek Jaroszewski." - taki komunikat przekazał Łączy Nas Piłka.

Wcześniej problemy zdrowotne z występu w Euro wykluczyły Arkadiusza Milika, który doznał kontuzji w spotkaniu z Ukrainą. W meczu z Turcją najpierw urazu po zdobyciu gola doznał najpierw Karol Świderski. Potem w 32. minucie doszło do zmiany Lewandowskiego. Z piątki powołanych do kadry napastników, w tym momencie w pełni zdrowych jest tylko dwóch - Krzysztof Piątek i Adam Buska. Reklama

- Naprawdę? To już pewne? - nie dowierzał Tomasz Łapiński, były kapitan reprezentacji. - To bardzo niedobrze. Z pięciu napastników aż trzech ma problemy, a wydawało się, że tę pozycję mamy świetnie obsadzoną.

Robert Lewandowski nie do zastąpienia

Przed meczem z Holandią reprezentacja Polski straciła najlepszego napastnika w historii. Pechowe spotkanie z Turcją było 150. występem Lewandowskiego w kadrze. Zdobył w niej rekordową liczbę 81 bramek. Na co dzień gra w jednym z największych klubów świata - Barcelonie i jest jej najlepszym strzelcem.

To mentalny cios dla kadry. Zawodnik bardzo groźny, najlepiej umiejący grać w piłkę z napastników. Jego kunszt pokazuje nawet asysta z Turcją ~ Tomasz Łapiński

- To bardzo mocno komplikuje sprawę trenerowi. To piłkarz, który zapewniał mnóstwo jakości, utrzymywał się przy piłce, potrafił przepchnąć się z rywalem, dawał wiele możliwości rozegrania, absorbował obrońców i przede wszystkim strzelał gole - wylicza Łapiński. - Z drugiej strony to oczywiście szansa dla Buksy czy Piątka, by się pokazać, ale to nie jest ten poziom.

Łapiński zastanawia się, co zrobi trener Michał Probierz. - Nie mamy teraz zawodnika, który jeden do jednego potrafiłby zastąpić Lewandowskiego. Było pięciu napastników, trzech nam się wysypało - zaznacza Łapiński. - Jeszcze euro się nie zaczęło, a już mamy ogromnego pecha. Trener chciał grać dwoma dziewiątkami, a raczej będzie zmuszony do tego, by grać jedną dziewiątką i dwoma dziesiątkami. Nie stał się jednak koniec świata. Mamy kłopoty i drużyna musi zareagować. Reklama

Mimo wszystko z Ukrainą i Turcją, choć w drugiej połowie mieliśmy spore problemy, wygraliśmy bez dużego wsparcia ze strony Lewandowskiego ~ Toamsz Łapiński

Być może do dyspozycji trenera Probierza będzie trzech napastników. - W przypadku Karola Świderskiego badanie wykazało skręcenie stawu skokowego bez znacznych uszkodzeń - stwierdził doktor Jaroszewski i dodał, że napastnik do pełnego treningu powinien wrócić w ciągu 3-4 dni.

Robert Lewandowski / Kirill Kudryavtsev / AFP

Michał Probierz / Artur Barbarowski / East News

Tomasz Łapiński / Polsat Sport