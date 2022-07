Były gwiazdor Realu o Lewandowskim. "Za takie pieniądze musiałeś być super-crackiem"

Gonzalo Higuain, w wypowiedzi dla Radia Catalunya, odniósł się do kwoty, jaką Barcelona musiała wydać na Roberta Lewandowskiego.

Były snajper reprezentacji Argentyny i Realu Madryt przyznał, że jeżeli Barca sięgnęła tak głęboko do kieszeni, "to musi być świetny transfer".

- W dzisiejszym futbolu to wydaje się właściwie drobiazg, ale w czasach, gdy ja przechodziłem do Realu Madryt, to za takie pieniądze człowiek musiał być "super-crackiem" - podkreślił Argentyńczyk, używając hiszpańskojęzycznego określenia zarezerwowanego dla wielkich futbolowych talentów. - Natomiast teraz, zważywszy inflację i uwzględniając inwestycje szejków w futbol, realia są inne. Niezależnie od tego jednak musisz być świetnym piłkarzem, żeby w wieku 34 lat zostać kupionym za takie pieniądze - zaznaczył.

Gozalo Higuain: Robert Lewandowski to bestia pod względem fizycznym

Higuain nie ukrywał, że bardzo ceni talent Polaka. - Robert wygrał w przeszłości Ligę Mistrzów, jest jednym z najlepszych napastników na świecie na przestrzeni ostatniej dekady - ocenił.

Argentyńczyk ostatecznie zastrzegł jednak, że nie zamierza wypominać Lewandowskiemu jego wieku. - W futbolu tak naprawdę nie ma wieku, spójrzmy na Karima Benzemę. Robert to prawdziwe zwierzę, bestia, jeśli chodzi o aspekt fizyczny. To zdecydowanie świetny transfer - zachwalał Higuain.

Co ciekawe, Higuain to niemal rówieśnik Lewandowskiego - jest tylko o rok starszy. Argentyńczyk obecnie jest zawodnikiem Interu Miami, czyli sparingowego rywala Barcelony.