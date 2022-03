Z końcem przyszłego sezonu wygasa kontrakt Roberta Lewandowskiego z Bayernem Monachium. Obie strony na razie zachowują spokój, ale nie brakuje komentarzy, że klub zbyt długo czeka z podjęciem decyzji o rozpoczęciu rozmów z Polakiem.

Zdaniem Maika Barthela, byłego doradcy Lewandowskiego, przedłużająca się cisza martwi kapitana reprezentacji Polski.

- Coś martwi Roberta w Bayernie, coś mu się nie podoba. To nie jest wyrażanie siebie w jego stylu - powiedział Barthel w rozmowie z "Bildem".

Robert Lewandowski jednak odejdzie z Bayernu?

I dodał, że jego zdaniem wciąż możliwy jest transfer 33-letniego napastnika do Realu Madryt.

- Z moich doświadczeń z nim i jego środowiskiem wynika, że celem zawsze była przeprowadzka do innego czołowego międzynarodowego klubu - najlepiej do Realu Madryt. Nadal uważam, że jest to możliwe - twierdzi.

Zarówno Bayern, jak i Real Madryt w ostatnich dniach wywalczyły awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Bayern po hat-tricku Lewandowskiego pokonał RB Salzburg aż 7-1 w rewanżowym spotkaniu, natomiast Real odrobił straty i wygrał 3-1 z PSG. Trzy bramki dla "Królewskich" zdobył Karim Benzema.