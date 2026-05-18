Było po 15:00, gdy Szczęsny ogłosił o Lewandowskim. Chwilę po pożegnaniu

Łukasz Olszewski

Łukasz Olszewski

W ostatnich godzinach FC Barcelona skupiała się na pożegnaniu Roberta Lewandowskiego ze Spotify Camp Nou. Przed "Blaugraną" co prawda jeszcze jedno ligowe spotkanie, ale na wyjeździe. Po specjalnym pożegnaniu Polaka z katalońską pulicznością, kolejni zawodnicy "Barcy" zwrócili się w mediach społecznościowych do "Lewego". Nie zabrakło także krótkiego wpisu od Wojciecha Szczęsnego.

Robert Lewandowski podczas pożegnania z FC Barcelona
Robert Lewandowski podczas pożegnania z FC BarcelonaJoan Mateu Parra/Associated Press/East NewsEast News

Chociaż polscy fani FC Barcelony i Roberta Lewandowskiego mogli mieć jeszcze nadzieję, że kapitan reprezentacji Polski pozostanie na kolejny sezon na Spotify Camp Nou, to szanse na powodzenie takiego scenariusza nie były przesadnie wygórowane. Ostatecznie w sobotę "Lewy" potwierdził, że ostatnie spotkania sezonu z Realem Betis oraz Valencią będą jego ostatnimi w koszulce "Blaugrany".

Huczne pożegnanie Lewandowskiego ze Spotify Camp Nou pokazało, że Polak opuszcza stolicę Katalonii jako prawdziwa legenda, będąc żegnanym przez kibiców z Katalonii lepiej, niż przed laty żegnany był Leo Messi. Błyskawicznie w mediach społecznościowych zaczęły również pojawiać się kolejne wpisy od zawodników Barcelony, którzy chcieli podziękować Robertowi za czas spędzony w klubie oraz możliwość pracy z nim. Nie mogło również zabraknąć kilku słów od Wojciecha Szczęsnego.

Zobacz również:

Na zdjęciu Robert Lewandowski oraz prezes-elekt FC Barcelona Joan Laporta
Robert Lewandowski

"Rozwód z rozsądku". Poznaliśmy zaskakujące kulisy odejścia Lewandowskiego

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek

Nie jest tajemnicą, że kapitan reprezentacji Polski odegrał kluczową rolę w powrocie bramkarza ze sportowej emerytury i jego przyjście do FC Barcelony. Sam zainteresowany również zdaje sobie z tego sprawę, co postanowił potwierdził w specjalnym i krótkim wpisie skierowanym do "Lewego".

- Legenda @_rl9💪Dzięki tobie mam 5 dodatkowych trofejów😂😂 - napisał krótko w opisie posta na Instagramie "Tek", dodając kilka wspólnych zdjęć z przyjacielem, z którym w ostatnich dwóch latach dzielił szatnię FC Barcelony.

W zaledwie niecałe dwa sezony gry w Barcelonie, Wojciech Szczęsny sięgnął już dwa mistrzostwa kraju, Puchar Króla i dwa Superpuchary Hiszpanii. Robert Lewandowski z kolei sięgnął po jedno mistrzostwo i jeden Superpuchar więcej.

Kibice "Blaugrany" na zawsze zapamiętają jednak "Lewemu", że ten zdecydował się dołączyć do katalońskiej ekipy z Bayernu Monachium w momencie, kiedy Barcelona była w dołku zarówno finansowym, jak i sportowym.

Zobacz również:

Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

Co dalej z Lewandowskim? Legenda nie ma wątpliwości, to będzie najlepsze wyjście

Amanda Gawron
Amanda Gawron
Piłkarz w stroju FC Barcelona z uniesionym ramieniem wskazuje wyciągniętym palcem kierunek, na dłoni widoczny bandaż. W tle rozmyta publiczność na stadionie.
Robert LewandowskiAFP
Piłkarz w stroju FC Barcelony z medalem na szyi oraz pucharem w ręku podczas celebracji zwycięstwa na stadionie, otoczony przez współzawodników w podobnych barwach.
Robert LewandowskiIMAGO/Maciej RogowskiEast News
Piłkarz w stroju FC Barcelony trzyma dużą srebrną trofeum ozdobioną czerwono-niebieskimi wstążkami i uśmiecha się, świętując zwycięstwo drużyny.
Robert LewandowskiGONGORAEast News
DJB: Sieciówka - przegląd piłkarskich wydarzeń w Internecie 18.05.2026. WIDEODo jednej bramkiPOLSAT BOX GO

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja