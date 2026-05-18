Było po 15:00, gdy Szczęsny ogłosił o Lewandowskim. Chwilę po pożegnaniu

Chociaż polscy fani FC Barcelony i Roberta Lewandowskiego mogli mieć jeszcze nadzieję, że kapitan reprezentacji Polski pozostanie na kolejny sezon na Spotify Camp Nou, to szanse na powodzenie takiego scenariusza nie były przesadnie wygórowane. Ostatecznie w sobotę "Lewy" potwierdził, że ostatnie spotkania sezonu z Realem Betis oraz Valencią będą jego ostatnimi w koszulce "Blaugrany".

Huczne pożegnanie Lewandowskiego ze Spotify Camp Nou pokazało, że Polak opuszcza stolicę Katalonii jako prawdziwa legenda, będąc żegnanym przez kibiców z Katalonii lepiej, niż przed laty żegnany był Leo Messi. Błyskawicznie w mediach społecznościowych zaczęły również pojawiać się kolejne wpisy od zawodników Barcelony, którzy chcieli podziękować Robertowi za czas spędzony w klubie oraz możliwość pracy z nim. Nie mogło również zabraknąć kilku słów od Wojciecha Szczęsnego.

Nie jest tajemnicą, że kapitan reprezentacji Polski odegrał kluczową rolę w powrocie bramkarza ze sportowej emerytury i jego przyjście do FC Barcelony. Sam zainteresowany również zdaje sobie z tego sprawę, co postanowił potwierdził w specjalnym i krótkim wpisie skierowanym do "Lewego".

- Legenda @_rl9💪Dzięki tobie mam 5 dodatkowych trofejów😂😂 - napisał krótko w opisie posta na Instagramie "Tek", dodając kilka wspólnych zdjęć z przyjacielem, z którym w ostatnich dwóch latach dzielił szatnię FC Barcelony.

Rozwiń

W zaledwie niecałe dwa sezony gry w Barcelonie, Wojciech Szczęsny sięgnął już dwa mistrzostwa kraju, Puchar Króla i dwa Superpuchary Hiszpanii. Robert Lewandowski z kolei sięgnął po jedno mistrzostwo i jeden Superpuchar więcej.

Kibice "Blaugrany" na zawsze zapamiętają jednak "Lewemu", że ten zdecydował się dołączyć do katalońskiej ekipy z Bayernu Monachium w momencie, kiedy Barcelona była w dołku zarówno finansowym, jak i sportowym.

Robert Lewandowski AFP

Robert Lewandowski IMAGO/Maciej Rogowski East News

Robert Lewandowski GONGORA East News

DJB: Sieciówka - przegląd piłkarskich wydarzeń w Internecie 18.05.2026. WIDEO Do jednej bramki POLSAT BOX GO