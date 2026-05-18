Było 8 minut po północy. Tego kamery już nie pokazały. Lewandowski ruszył do pracowników klubu
Robert Lewandowski pożegnał się z Camp Nou jako piłkarz Barcelony. Polski napastnik po sezonie opuści "Dumę Katalonii", a niedzielne starcie z Realem Betis już na zawsze zapisane będzie w pamięci nie tylko jego, ale także wielu kibiców. Dziennikarz ESPN przekazał, że 37-latek nie chciał zejść z murawy opustoszałego stadionu, a to nie wszystko.
Przygoda Roberta Lewandowskiego z Barceloną dobiega końca. - Po czterech latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy nadszedł czas, by iść dalej - przekazał w sobotę polski napastnik. W związku z tym niedzielny mecz La Liga na Camp Nou stał pod znakiem wzruszającego pożegnania. Lewandowski spędził na murawie 85. minut, a po końcowym gwizdku rozpoczęło się pożegnanie. Polakowi zgotowano gorące owacje, a z rąk prezydenta klubu Joana Laporty otrzymał pamiątkową statuetkę.
Piękne obrazki z udziałem Lewandowskiego
W tych chwilach Lewandowskiego towarzyszyła żona Anna oraz córki Laura i Klara. Na meczu zjawili się także znajomi i przyjaciele. Wśród nich był m.in. Sebastian Karpiel-Bułecka. Znany wokalista i lider zespołu "Zakopower" zaśpiewał na murawie swój hit "Boso", po czym Lewandowski ściągnął korki i rzeczywiście stanął boso na trawie Camp Nou.
Lewandowski nie chciał wychodzić ze stadionu. Prawda wyszła na jaw
Lluis Bou Morera z telewizji ESPN poinformował, że Lewandowski opuścił murawę dokładnie osiem minut po północy. - Przemierzył każdy metr trawy z przyjaciółmi i rodziną, śpiewali, tańczyli i zrobili tysiąc selfie - napisał dziennikarz. To jednak nie wszystko.
Potem zrobił zdjęcia z całym personelem klubu, który był na murawie. Nie chciał wychodzić ze stadionu
Niedzielny mecz z pewnością Lewandowski zapamięta na całe życie. Przed Polakiem jeszcze jeden występ w barwach "Dumy Katalonii". W ostatniej kolejce La Liga jego zespół na wyjeździe zmierzy się z Valencią. To spotkanie zaplanowane jest na sobotę (23 maja), godz. 21:00.