Było 8 minut po północy. Tego kamery już nie pokazały. Lewandowski ruszył do pracowników klubu

Maciej Brzeziński

Robert Lewandowski pożegnał się z Camp Nou jako piłkarz Barcelony. Polski napastnik po sezonie opuści "Dumę Katalonii", a niedzielne starcie z Realem Betis już na zawsze zapisane będzie w pamięci nie tylko jego, ale także wielu kibiców. Dziennikarz ESPN przekazał, że 37-latek nie chciał zejść z murawy opustoszałego stadionu, a to nie wszystko.

Lewandowski nie chciał opuścić Camp Nou. Potem ruszył do pracowników klubu

Przygoda Roberta Lewandowskiego z Barceloną dobiega końca. - Po czterech latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy nadszedł czas, by iść dalej - przekazał w sobotę polski napastnik. W związku z tym niedzielny mecz La Liga na Camp Nou stał pod znakiem wzruszającego pożegnania. Lewandowski spędził na murawie 85. minut, a po końcowym gwizdku rozpoczęło się pożegnanie. Polakowi zgotowano gorące owacje, a z rąk prezydenta klubu Joana Laporty otrzymał pamiątkową statuetkę.

W tych chwilach Lewandowskiego towarzyszyła żona Anna oraz córki Laura i Klara. Na meczu zjawili się także znajomi i przyjaciele. Wśród nich był m.in. Sebastian Karpiel-Bułecka. Znany wokalista i lider zespołu "Zakopower" zaśpiewał na murawie swój hit "Boso", po czym Lewandowski ściągnął korki i rzeczywiście stanął boso na trawie Camp Nou.

Lluis Bou Morera z telewizji ESPN poinformował, że Lewandowski opuścił murawę dokładnie osiem minut po północy. - Przemierzył każdy metr trawy z przyjaciółmi i rodziną, śpiewali, tańczyli i zrobili tysiąc selfie - napisał dziennikarz. To jednak nie wszystko.

Potem zrobił zdjęcia z całym personelem klubu, który był na murawie. Nie chciał wychodzić ze stadionu
dodał dziennikarz ESPN.

Niedzielny mecz z pewnością Lewandowski zapamięta na całe życie. Przed Polakiem jeszcze jeden występ w barwach "Dumy Katalonii". W ostatniej kolejce La Liga jego zespół na wyjeździe zmierzy się z Valencią. To spotkanie zaplanowane jest na sobotę (23 maja), godz. 21:00.

Piłkarz w koszulce FC Barcelony, unoszący ręce nad głową i klaszczący, otoczony kibicami na stadionie.
Robert Lewandowski pożegnał się na Camp Nou z kibicami FC BarcelonaMatthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP
Mężczyzna w sportowej bluzie z krótkimi, ciemnymi włosami, stoi na stadionie i bije brawo, mając opatrunek na lewej dłoni. Wyraz twarzy sugeruje skupienie i powagę.
Robert LewandowskiAFP
