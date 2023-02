Ufam, że Robert Lewandowski wybierze USA. dlatego też tak mocno i usilnie organizowałam i realizowałam mu wywiady w "The New York Times", "The Washington Post", amerykańskiej wersji "The Athletic", "Sports Illustrated", "The Players Tribune", CBS czy innych amerykańskich mediach. Siłę nazwiska buduje się zawczasu, przed przyjazdem do danego kraju, a nie kiedy już się tam jest

~ powiedziała Monika Bondarowicz w rozmowie z portalem Sport.pl