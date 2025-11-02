Była 17:15, Flick dokonał wyboru. Postanowił ws. Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego
FC Barcelona rozpoczyna mecz 11. kolejki La Liga z Elche. Będzie to mecz wicelidera tabeli z drużyną plasującą się mniej więcej w środku stawki. Hansi Flick, w obliczu licznych kontuzji musiał wybrać podstawową jedenastkę na to spotkanie. Do dyspozycji Niemca są m.in. powracający po kontuzjach Dani Olmo czy Robert Lewandowski. Szkoleniowiec "Blaugrany" postanowił ws. polskiego napastnika oraz Wojciecha Szczęsnego.
FC Barcelona, w tym Robert Lewandowski, wracają do gry. Po niedawnej porażce z Realem Madryt 1:2 "Duma Katalonii" będzie chciała podnieść się po niej. Okazja do tego jest dziś. Na Estadi Olímpic Lluís Companys podopieczni Hansiego Flicka podejmą Elche. Start o 18:30. Relacja tekstowa na żywo w serwisie Interia Sport.
Szpital (i nie tylko) w Barcelonie. Dobre wieści ws. Lewandowskiego
Od kilku tygodni zespół FC Barcelony jest przetrzebiony przez kontuzje. Te dotykają zwłaszcza kluczowych piłkarzy, na czele z Raphinhą, Gavim czy Lewandowskim. Dobra wiadomość jest jednak taka, że Polak wrócił do treningów z drużyną. Tym pochwaliła się nawet sama "Duma Katalonii" w swoich mediach społecznościowych.
Jednak wciąż Hansi Flick nie może skorzystać z wielu sprawdzonych zawodników. I nie chodzi tylko o Brazylijczyka czy hiszpańskiego pomocnika. Z gry wyłączeni są wciąż m.in. Joan Garcia, a więc podstawowy bramkarz "Blaugrany". Na jego nieobecności "korzysta" jednak Wojciech Szczęsny. Podobnie jak z Marc-Andre ter Stegenem, który jednak wkrótce może wrócić do składu po rehabilitacji na plecy. O powrót do gry walczy też Andreas Christensen.
"Szpital" w FC Barcelonie to nie koniec problemów. Ostatnio, w spotkaniu z Realem Madryt dwie żółte, a w konsekwencji czerwoną kartkę obejrzał Pedri. W związku z tym, w meczu z Elche nie wystąpi przez zawieszenie.
Hansi Flick ogłosił skład na mecz z Elche. Wiadomo, co ze Szczęsnym i Lewandowskim
Robert Lewandowski znalazł się w szerokim składzie na mecz z Elche. Podobnie jak Wojciech Szczęsny, który pod nieobecność Joana Garcii jest podstawowym golkiperem. Jednak co postanowił Hansi Flick, jeśli chodzi o wyjściowy skład?
Na niedługo przed ogłoszeniem jedenastki, FC Barcelona zaczęła budowanie napięcia przed spotkaniem. W mediach społecznościowych pokazali chociażby komplet, który został przygotowany dla Roberta Lewandowskiego. Tym samym podkreślili powrót 37-latka do gry po kontuzji.
Na nieco ponad godzinę przed pierwszym gwizdkiem sędziego w meczu FC Barcelony z Elche, a dokładnie o 17:15, podano wyjściowe składy. Rzecz jasna, Flick wybrał Wojciecha Szczęsnego, by ten stanął między słupkami. W ataku nie znalazło się jednak miejsce dla Roberta Lewandowskiego. Zamiast niego wybiegnie Ferran Torres. Być może jednak Polak wejdzie z ławki rezerwowych.