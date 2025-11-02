FC Barcelona, w tym Robert Lewandowski, wracają do gry. Po niedawnej porażce z Realem Madryt 1:2 "Duma Katalonii" będzie chciała podnieść się po niej. Okazja do tego jest dziś. Na Estadi Olímpic Lluís Companys podopieczni Hansiego Flicka podejmą Elche. Start o 18:30. Relacja tekstowa na żywo w serwisie Interia Sport.

Szpital (i nie tylko) w Barcelonie. Dobre wieści ws. Lewandowskiego

Od kilku tygodni zespół FC Barcelony jest przetrzebiony przez kontuzje. Te dotykają zwłaszcza kluczowych piłkarzy, na czele z Raphinhą, Gavim czy Lewandowskim. Dobra wiadomość jest jednak taka, że Polak wrócił do treningów z drużyną. Tym pochwaliła się nawet sama "Duma Katalonii" w swoich mediach społecznościowych.

Jednak wciąż Hansi Flick nie może skorzystać z wielu sprawdzonych zawodników. I nie chodzi tylko o Brazylijczyka czy hiszpańskiego pomocnika. Z gry wyłączeni są wciąż m.in. Joan Garcia, a więc podstawowy bramkarz "Blaugrany". Na jego nieobecności "korzysta" jednak Wojciech Szczęsny. Podobnie jak z Marc-Andre ter Stegenem, który jednak wkrótce może wrócić do składu po rehabilitacji na plecy. O powrót do gry walczy też Andreas Christensen.

"Szpital" w FC Barcelonie to nie koniec problemów. Ostatnio, w spotkaniu z Realem Madryt dwie żółte, a w konsekwencji czerwoną kartkę obejrzał Pedri. W związku z tym, w meczu z Elche nie wystąpi przez zawieszenie.

Hansi Flick ogłosił skład na mecz z Elche. Wiadomo, co ze Szczęsnym i Lewandowskim

Robert Lewandowski znalazł się w szerokim składzie na mecz z Elche. Podobnie jak Wojciech Szczęsny, który pod nieobecność Joana Garcii jest podstawowym golkiperem. Jednak co postanowił Hansi Flick, jeśli chodzi o wyjściowy skład?

Na niedługo przed ogłoszeniem jedenastki, FC Barcelona zaczęła budowanie napięcia przed spotkaniem. W mediach społecznościowych pokazali chociażby komplet, który został przygotowany dla Roberta Lewandowskiego. Tym samym podkreślili powrót 37-latka do gry po kontuzji.

Na nieco ponad godzinę przed pierwszym gwizdkiem sędziego w meczu FC Barcelony z Elche, a dokładnie o 17:15, podano wyjściowe składy. Rzecz jasna, Flick wybrał Wojciecha Szczęsnego, by ten stanął między słupkami. W ataku nie znalazło się jednak miejsce dla Roberta Lewandowskiego. Zamiast niego wybiegnie Ferran Torres. Być może jednak Polak wejdzie z ławki rezerwowych.

Robert Lewandowski MATTHIEU MIRVILLE AFP

Hansi Flick AFP

Wojciech Szczęsny, Robert Lewandowski i Hansi Flick Gongora / NurPhoto / NurPhoto via AFP - x.com/FCBarcelona AFP